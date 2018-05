Centraal Planbureau: Het is beter om vluchtelingen te huisvesten waar werk is

Vluchtelingen moeten slimmer over het land worden verdeeld. Als hun persoonlijke achtergrond wordt meegewogen bij het bepalen van de woonplaats, vergroot dat hun kans op werk.

Het Centraal Planbureau (CPB) stelt dit vast in een rapport dat vandaag verschijnt. Volgens het economisch bureau vergroot een andere verdeling de kans op een baan flink. En in het algemeen leidt het hebben van een baan tot betere integratie.

Tot nu toe bieden gemeenten voornamelijk op basis van het aantal inwoners huisvesting aan vluchtelingen. Hoe groter de plaats, hoe meer nieuwkomers. Zo worden vluchtelingen zo eerlijk mogelijk verdeeld over het land, is het idee.

Baankans

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (Coa) betrekt sinds 2016 ook al de kans op een baan bij de huisvesting. Er is een gesprek met vluchtelingen om te inventariseren waar iemand met het oog op werk het beste naar toe kan verhuizen.

Het CPB bepleit in het rapport dat grondiger te doen. Onderzoeker Wouter Vermeulen: “Het gebeurt nu vrij globaal. Als je ervaringen die in het verleden zijn opgedaan met andere vluchtelingen combineert met individuele kenmerken van nog uit te plaatsen migranten, zullen de mogelijkheden enorm toenemen.”

Het CPB onderzocht hoe het is gelopen met de groep asielzoekers die na een erkenning als statushouder tussen 1995 en 1999 door het Coa werden ondergebracht in het land. Tien jaar later blijken er grote verschillen te zijn. De kans op werk is voor deze groep het grootst in de Utrechtse regio en opvallend laag in Zuid–Limburg.

Toch zijn er ook grote verschillen tussen groepen vluchtelingen. De omgeving Rijnmond en Amsterdam bleken gunstig voor mensen afkomstig uit de voormalige Sovjet-Unie en Joegoslavië, maar ongunstig voor anderen. Terwijl die overige groepen migranten weer beter aan de slag kwamen in Flevoland of West-Brabant. Vermeulen constateert daarom dat het goed is om preciezer te kijken naar de gegevens van een vluchteling. Door het combineren van individuele kenmerken (geslacht, opleiding, culturele achtergrond, netwerk) en ervaringen uit het verleden, wordt duidelijk waar iemand de beste kansen heeft.