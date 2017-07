Cees Engel is niet meer welkom op Fort Oranje: 'De autoriteiten zijn de echte boeven'

Hoe het met hem gaat? "Best goed", zegt Cees Engel, die samen met zoon Jan (42) in Breda is neergestreken voor dit interview. Op Fort Oranje, zijn eigen camping, is hij niet meer welkom. Voor vader en zoon Engel geldt daar een gebiedsverbod. De gemeente Zundert nam vorige week het beheer van Fort Oranje over, omdat de situatie in haar ogen onhoudbaar was. Ze wil de ruim 600 bewoners herhuisvesten en zorg bieden. Bij dat proces kan ze de voormalige beheerder niet gebruiken.

Woedend zijn vader en zoon Engel op de plaatselijke autoriteiten, met name burgemeester Leny Poppe-de Looff. Zij is volgens hen slechts op één ding uit: de 24 hectare grote camping inpikken en straks voor veel geld overdoen aan een projectontwikkelaar. "En dan zal de burgemeester zelf ook nog wel wat in haar zak steken", zegt Jan Engel. "Ze gaat binnenkort met pensioen, misschien krijgt ze wel een mooi huisje in Spanje of zo."

Afvoerputje Sinds SBS er een tv-serie aan wijdde is Fort Oranje misschien wel het bekendste vakantiepark van Nederland. De ooit florerende familiecamping werd neergezet als een toevluchtsoord voor kansarmen, zonderlingen en criminelen. Er komen ook nog gewone recreanten, maar die ervaren allang niet meer de gezellige sfeer van weleer. Fort Oranje is verworden tot een afvoerputje van de maatschappij. De gemeente Zundert, die al sinds 2009 probeerde de camping te sluiten, zag haar kans schoon en nam op 23 juni het beheer over. Met zware beveiliging voor de slagboom lijkt Fort Oranje nu op een echte vesting. Alleen bewoners die voor 23 juni stonden ingeschreven, mogen nog naar binnen. Engel merkte dat het werk hem onmogelijk werd gemaakt "Dit is het einde van de rechtsstaat", zegt Cees Engel. Samen met zoon Jan en hun juridisch adviseur Jeroen Pols bereidt hij rechtszaken voor om het beheer over zijn camping terug te krijgen. Ze zullen vechten tot de laatste snik. De eerste zitting is op 7 juli: een kort geding om de gebiedsverboden van tafel te krijgen. Hun strijdbaarheid vloeit voort uit een diep wantrouwen tegen de overheid.

Krottenkoning van Rotterdam Engel stond ooit bekend als de 'krottenkoning van Rotterdam'. Hij verhuurde pandjes aan de zwakkeren van onze samenleving. Wijken verpauperden en Engel kreeg daar als huisjesmelker mede de schuld van. Hij belandde in 1997 negen maanden in de cel, wegens het toestaan van georganiseerde wietteelt. Engel merkte dat het werk hem onmogelijk werd gemaakt en liet zich na jaren strijd uitkopen voor 14 miljoen euro. In 2002 kocht hij Fort Oranje. En ook daar ging het mis. Criminelen beschouwden de camping als vrijstaat en Engel, gepromoveerd biochemicus, intelligent en autistisch, is niet tegen hen bestand. Hij doet geregeld aangifte, onder meer van wietteelt, diefstal en brandstichting, maar voelt zich niet gesteund door de politie. Als hij zelf plannen maakt om de camping te moderniseren, ontmoet Engel weinig medewerking van de gemeente. In Zundert willen ze van hem af, is zijn indruk. En dat lijkt nu, na al die jaren, ook te lukken. Het beeld ontstaat dat Engel zijn camping willens en wetens heeft laten verloederen, om straks opnieuw voor veel geld te worden uitgekocht. Maar daarvan is, bezweren vader en zoon, geen sprake. Zij vermoeden juist kwade opzet van de autoriteiten, die in het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) Zuidwest-Nederland samenwerken tegen de georganiseerde criminaliteit. Maar als je het bedelen verbiedt, heb je de armoede toch niet opgelost? "Ze maken je eerst zwart door negatieve verhalen te verspreiden", zegt Cees Engel. "Dan doen ze een inval, waarbij ze altijd wel iets vinden dat niet in orde is. En vervolgens pikken ze je bedrijf in. Zij zijn de boeven, niet wij."

Miljoenenrekening In 2013, is de stellige overtuiging van vader en zoon Engel, is in dat RIEC afgesproken om sociale probleemgevallen voortaan maar naar Fort Oranje te sturen. Een opeenstapeling van ellende zou ingrijpen onvermijdelijk maken. Zo is het ook gelopen. Engel wijst haast niemand de deur. Enerzijds omdat hij de omzet nodig heeft. Jan Engel: "Maar ook omdat mijn vader niemand discrimineert. Wij boden mensen onderdak die elders nergens meer terecht konden". Kort nadat het Rijsbergse afvoerputje voor het zicht van de tv-kijkers verstopt dreigt te raken, grijpt de gemeente Zundert in. Engel voorspelt dat hij hiervoor straks een miljoenenrekening krijgt gepresenteerd, die hij slechts kan voldoen door zijn eigendom af te staan. Dan is hij Fort Oranje kwijt, heeft de gemeente haar zin, en staat hij met lege handen. Jan Engel schudt het hoofd en kondigt een harde strijd aan. Hij laat zich door de autoriteiten niet ringeloren. Die zijn slechts bezig om de schuld van hun eigen falen in andermans schoenen te schuiven, is zijn stelling. Want dat er zo veel mensen met sociale problemen op Fort Oranje belandden, komt doordat hulpverleners en woningcorporaties tekortschieten. "Maar als je het bedelen verbiedt, heb je de armoede toch niet opgelost?"

Gemeente zundert focust op bewoners Zundert wil niet reageren op Engels theorie dat burgemeester Poppe de camping wil inpikken voor eigen gewin. Woordvoerster Nicolette Bovenhorst: "Onze focus ligt bij de mensen, niet bij de vorige beheerder. Wij moesten ingrijpen om een eind te maken aan een schrijnende situatie." Dit weekeinde krijgen de eerste bewoners van Fort Oranje elders huisvesting. De burgemeester voert komende week gesprekken met de campinggasten. Zundert heeft een jaar uitgetrokken om de camping te saneren en alle mensen te herhuisvesten.

