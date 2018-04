Cees De Bruin (92) offerde zich op voor zijn broer, maar krijgt nu zelf de aandacht

Met een blauw-oranje lintje op zijn colbert gespeld, zit Cees De Bruin (92) na afloop van de lintjesceremonie in de foyer van de Stadsschouwburg. Er worden oranje soesjes uitgedeeld. "U kent mij niet, ik u wel. Ik woon bij u in de buurt", zegt een passerende dame tegen De Bruin.

Utrechtse lezers van deze krant hebben De Bruin en zijn broer Gijs (75) misschien ook weleens zien lopen. Het nieuwe lid in de Orde van Oranje-Nassau is geboren in de Zeven Steegjes, een volksbuurt hartje Utrecht. Op de vraag of hij blij is, antwoordt De Bruin een zacht 'ja', en draait zich weer naar zijn jongste broer. Al 45 jaar zorgt De Bruin voor Gijs, die blind is en een verstandelijke beperking heeft.

Heel veel mensen in de buurt zien al jaren wat u doet, meneer De Bruin. Het is voor mij heel belangrijk dat we nu een keer aandacht aan u besteden. Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht

Tijdens de plechtigheid blijkt dat ook burgemeester Jan van Zanen de broers kent. "U weet dit niet, maar toen ik jaren geleden vanuit Rijswijk met de trein kwam, zag ik u elke dag met uw broer lopen." De burgemeester benadrukt dat De Bruin al jaren 'iets heel bijzonders' verricht. Hij en zijn broer groeiden op in een gezin met veertien kinderen. In 1962 overleed hun vader. De Bruin was toen 36, zijn jongste broer 19. Toch twijfelde hij geen moment, zegt Johan de Bruin, een van de andere broers. "Hij zei meteen: Ik kom terug naar huis, ik ga voor Gijs zorgen."

Dag en nacht Twaalf jaar lang verzorgde De Bruin zijn jongste broer samen met zijn moeder, terwijl hij zelf ook een handicap heeft en een hand mist. Iedere ochtend begeleidde De Bruin zijn broer naar de sociale werkplaats. Tot ook zijn moeder overleed. Hij nam de volledige mantelzorg van zijn broer op zich, en verzorgde hem dag en nacht. "Cees heeft het altijd zo netjes gedaan, en met zoveel verantwoordelijkheidsgevoel", zegt Johan. "Hij verdient echt een lintje." Door hartproblemen woont Gijs inmiddels niet meer in de Zeven Steegjes. "Dat was erg moeilijk", vertelt Johan. "Cees is eigenwijs, en wil altijd alles zelf regelen. En nog steeds heeft hij liever geen hulp." Gelukkig komt Gijs nog elke dag bij zijn broer langs, en slaapt hij altijd het hele weekend in de Zeven Steegjes. Dan doen de broers waar Utrechters ze van kennen: samen de stad doorkruisen. Op zaterdag gaan ze altijd langs bij Broodje Martin op de Willemstraat, of gaan ze voor een visje naar de markt, vertelt de burgemeester. "Heel veel mensen in de buurt zien al jaren wat u doet, meneer De Bruin. Het is voor mij heel belangrijk dat we nu een keer aandacht aan u besteden." Het idee dat De Bruin een lintje verdient, komt van Otto Steenbrink. Al dertig jaar ziet ook hij de broers door de stad lopen. "Ik vroeg me altijd al af wie die twee waren. Vorig jaar kwam ik ze weer tegen, en ben ik maar eens naar ze toegelopen."

Opgeofferd Steenbrink hoorde het verhaal aan, en dacht meteen: die man verdient een koninklijke onderscheiding. "Uit zijn daden blijkt de grootsheid van de mens. Hij heeft zich volledig opgeofferd voor zijn broer." Ook tijdens de ceremonie zitten de broers dicht tegen elkaar aan. Maar om het lintje te halen moet De Bruin even bij zijn broer weg. Na afloop begeleidt de burgemeester hem terug naar zijn stoel, waar broer Gijs hem al met open armen opwacht. De trots straalt er vanaf. De burgemeester loopt terug naar het podium en neemt snel een slok water. "Laten we maar snel doorgaan."

