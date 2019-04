CDA ziet te veel gladde bedrijfjes in jeugdzorg

Hij vond het vreemd, zo’n luxe onderkomen, terwijl er in de jeugdzorg schreeuwende geldtekorten zijn en wachtlijsten. Peters ging op onderzoek uit.

“Alleen dit bedrijfje al heeft meer dan honderd locaties in het hele land. Ze hebben waarschijnlijk duizenden kinderen met dyslexie geholpen. Regelmatig worden dergelijke bedrijven door investeringsfondsen overgenomen. Er is een explosie geweest aan nieuwe aanbieders in de jeugdzorg. Daar zet ik vraagtekens bij.”

Deze week zei minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) dat hij extra geld wil geven aan de jeugdzorg. Die zorg wordt betaald en geregeld door de gemeenten. Zij komen al jaren tekort, één op de vijf gemeenten zelfs 40 procent, zo bleek uit onderzoek in opdracht van de minister.

Vreemde patronen

Ook CDA-Kamerlid René Peters vindt dat de gemeenten er met spoed geld bij moeten krijgen. Maar hij vindt het ook tijd voor een andere discussie, over nut en noodzaak van sommige behandelingen. Vindt hij het een slechte zaak dat meer kinderen jeugdzorg krijgen dan vroeger? Misschien zijn die toen over het hoofd gezien. “Dat is inderdaad mogelijk. Ik ben zelf tot 2017 wethouder jeugdzorg geweest in Oss, in de eerste jaren dat de gemeenten begonnen met de jeugdzorg. Er kwamen wijkteams, dat is echt iets goeds. Maar ik zie ook vreemde patronen, van meer recente datum.”

“Op werkbezoek in Utrecht en Breda, vertelden gemeenten mij: in de wijken met dure koopwoningen hebben nu heel veel kinderen een medische ggz-diagnose, bijvoorbeeld voor autisme. In de wijken met sociale huurwoningen is er eigenlijk alleen opvoedhulp. Vreemd, toch? In het hele land hebben in een paar jaar tijd twaalf procent meer kinderen jeugdzorg gekregen. Niemand weet waar die groei vandaan komt.”