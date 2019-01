CDA verandert van mening over kinderpardon: ‘De situatie is onhoudbaar’

Wat heeft u zo radicaal van mening doen veranderen? Lees verder na de advertentie “Het is een optelsom geweest. Recent verscheen een schadenota van 38 hoogleraren, die concluderen dat uitzetting zeer slecht is voor gewortelde kinderen. We zien ook dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) volloopt met asielzaken. En gezinnen die het land uit zouden moeten, gaan niet. Het loopt vast. Mijn D66-collega Maarten Groothuizen en ik zijn met asieljuristen en mensenrechtendeskundigen om de tafel gegaan: wat kunnen we doen?” CDA-kamerlid Madeleine van Toorenburg. © ANP

Met als resultaat dat het regeerakkoord moet worden aangepast. “Nou, we houden vast aan de bestaande regeling. Maar deze moet wat ons betreft soepeler worden toegepast. Nu vraagt een gezin een vergunning aan met een beroep op het kinderpardon en het antwoord is bijna altijd ‘nee’. Het kan al zo zijn dat als iemand in het verleden een keer een afspraak met de IND heeft gemist, hij daarom wordt afgewezen. Die asielzoeker heeft dan immers niet altijd meegewerkt aan zijn vertrek. We willen dat ‘meewerkcriterium’ verzachten. Totdat een rechter heeft geoordeeld over iemands asielaanvraag, mag een gemiste afspraak niet tegen hem worden gebruikt.” Op dit moment houdt een commissie, onder leiding van oud-topambtenaar Richard van Zwol, de gehele asielprocedure tegen het licht. Staatssecretaris Mark Harbers van asielzaken wil dat deze commissie onderzoekt waarom vreemdelingen zo lang in Nederland verblijven, ook als ze uitgeprocedeerd zijn. CDA en D66 stellen voor dat de commissie-Van Zwol hun nieuwe voorstellen voor het kinderpardon daarin meeneemt. ‘Van de VVD is bekend dat ze tegen versoepeling van de regels zijn, maar ook die partij heeft te maken met de realiteit’ Madeleine van Toorenburg De partijen willen dat gezinnen voorrang krijgen in de asielprocedure. En ze vragen Harbers of hij de ongeveer vierhonderd kinderen die nu buiten het kinderpardon vallen, opnieuw wil bekijken, ‘door de bril van dit voorstel’. De staatssecretaris heeft een ‘discretionaire bevoegdheid’ om afgewezen asielzoekers alsnog een vergunning te geven.

U heeft eerder gezegd dat deze discretionaire bevoegdheid niet moet worden ‘bezoedeld met partijpolitiek’. Dat doet u nu toch alsnog? “Nee, we willen alleen dat de staatssecretaris de dossiers nog eens goed bestudeert. Het uiteindelijke oordeel is aan hem, daar bemoeien we ons niet mee.”

De VVD wijst uw plan af. Dat wordt een probleem. “Van de VVD is bekend dat ze tegen versoepeling van de regels zijn, maar ook die partij heeft te maken met de realiteit.”

U heeft uw VVD-collega Malik Azmani inmiddels gesproken over de kwestie. Wat zei hij tegen u? “Ik heb rustig uitgelegd wat onze overwegingen zijn en waarom we deze stap naar voren hebben gezet. Hij moest het even rustig laten inwerken.”

Lees ook:

CDA en D66 willen het kinderpardon versoepelen

CDA en D66 willen een versoepeling van de regels rond het kinderpardon. De partijen pleiten ervoor dat het pardon ruimer wordt toegepast, waardoor meer asielkinderen en hun ouders in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Met dit plan zijn drie van de vier partijen binnen de coalitie met de VVD voor een versoepeling.

Lokale VVD-fracties zien een ruimer kinderpardon wél zitten De druk om 400 in Nederland gewortelde kinderen te laten blijven neemt toe. Lokale VVD’ers stemmen soms tegen de partijlijn in.