CBS: Minder mensen wisselen van woning

Het aantal verhuizingen daalde vorig jaar met 5 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierdoor komt er een einde aan de stijgende lijn die zich voordeed tussen 2014 en 2017. Evengoed wisselden afgelopen jaar 1,8 miljoen mensen van woning. Vergeleken met de periode 2010-2016 is dat relatief veel.

De huidige daling is voornamelijk te zien bij mensen tussen de dertig en vijftig jaar. Het CBS vermoedt dat ­deze groep minder verhuist door krapte op de woningmarkt. Een andere verklaring is dat veel dertigers en veertigers die tijdens de crisis geen huis konden vinden, in de afgelopen jaren wel een nieuwe woonplek hebben gevonden. Daarnaast verhuisden minder mensen vanuit asielzoekerscentra.

Ouderen

Twintigers verhuizen nog wel vaak, bijvoorbeeld omdat ze op zichzelf gaan wonen of juist gaan samenwonen. Mensen in de leeftijd van 24 verhuisden vorig jaar het meest: zo’n 65.000 keer. In 2017 was dat nog net iets meer: ongeveer 67.000 keer.

Alleen bij 65-plussers is nog altijd sprake van een stijgende lijn. Koos den Otter, mede-eigenaar van familiebedrijf Den Otter Verhuizingen in Barendrecht, merkt dat ouderen vaak van huis wisselen.

“In een klein stadje als Barendrecht staat een groot aantal nieuwe appartementen. Veel 65-plussers zijn alleenstaand en ruilen hun eengezinswoning in voor een woning die gelijkvloers is.’’

Den Otter zegt dat hij in zijn bedrijf weinig merkt van de afname in verhuizingen. “Vorig jaar haalden wij zo’n vijfhonderd verhuisopdrachten binnen. Voor een klein bedrijf als de mijne is dat erg goed.’’

De jaren ervoor had hij zelfs nog iets meer opdrachten, zegt Den Otter. Een duidelijke verklaring heeft hij niet. “Het aantal opdrachten verschilt sterk. De ene keer heb ik twee klussen per dag. Een andere keer heb ik een grote verhuizing waar ik een hele dag voor nodig heb.’’

Ook Jan Laan, eigenaar van Mondial Aad de Wit Verhuizingen in Amsterdam, zegt geen last te hebben van een afname in verhuizingen. Zijn omzet nam vorig jaar juist toe. Laan heeft verschillende vestigingen in Noord-Holland. “In 2018 hielp ik zo’n 8700 klanten met verhuizen. Dat zijn er 564 meer dan het jaar ervoor. In het filiaal in Amsterdam hebben we het zo druk dat ik opdrachten moet afslaan.”

En dat is alleen nog maar de par­ticuliere markt. “Ik word niet alleen ­benaderd door burgers. Ook scholen, kantoren en de gemeente kloppen aan.”