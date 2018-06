CBS: in 2047 is bijna één op de vier Nederlanders alleenstaand

De dertigers van nu zijn gewaarschuwd: als de trend zich voortzet, is in 2047 bijna één op de vier Nederlanders alleenstaand. Vooral ouderen die alleen wonen, gaan niet meer zo snel samenwonen of trouwen, uit angst voor de gevolgen als het wéér misgaat.

Lees verder na de advertentie

Het aantal mensen dat alleen woont is sinds de Tweede Wereldoorlog sterk toegenomen, blijkt uit de cijfers van het CBS die vandaag worden gepresenteerd bij het afscheid van hoofddemograaf Jan Latten. Tussen 1947 en 2017 groeide het aandeel alleenstaanden van 5 naar 22 procent van de meerderjarigen: bijna 3 miljoen Nederlanders. Dat zet zich volgens het CBS door: in 2047 zullen er 3,6 miljoen alleenstaanden zijn op een meerderjarige bevolking van bijna 15 miljoen. Dan is bijna één op de vier volwassenen alleenstaand.

Alleenstaan is niet per se hetzelfde als eenzaamheid.

Dat komt doordat normen en waarden veranderen, en mensen meer vrijheid hebben hun eigen levensloop vorm te geven. Ook spelen welvaart, economische zelfstandigheid van vrouwen en de uitbreiding van de verzorgingsstaat een rol. Seksuele relaties, huwelijk en kinderen zijn steeds meer losgekoppeld.

Latten beschrijft vandaag in een afscheidsinterview met Trouw de opkomst van de 'try-out-relatie'. "We kunnen kiezen om een relatie ook te beëindigen. We zijn van 'blijvend' naar 'tijdelijk' gegaan. We zijn boemerang-singles geworden, met dan weer een relatie, dan weer alleen. Totdat je op je zestigste denkt: ik heb mijn schaapjes op het droge en neem het risico van een klappende relatie niet meer - ik blijf maar alleen."

De alleenwonende van 2017 is niet meer dezelfde als die van 1947. Toen was verweduwing de belangrijkste verklaring voor het alleen komen te staan, daarna werd uitstel van trouwen steeds belangrijker en na 1971 ook scheiding. Van de alleenstaanden in 2017 is ruim de helft nooit getrouwd geweest. Alleenstaan is niet per se hetzelfde als eenzaamheid. Slechts 4 procent van de bevolking is 'sociaal geïsoleerd'.

Volgens Latten leidt de groei van het aantal alleenstaanden tot een 'deelcultuur'. "Niet omdat we zo graag aardig zijn voor de ander, maar als overlevingsstrategie: we zoeken aandacht bij de ander. Je gaat dat bijvoorbeeld terugzien in de woningbouw: hofjes keren terug, gemeenschappelijke tuinen, groepswoningen."