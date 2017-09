CBS: Cybercrime jaagt Nederlandse bedrijven op kosten

Met de oprichting van een zogenoemd Digital Trust Centre waarin organisaties informatie kunnen uitwisselen over digitale gevaren, hoopt het demissionaire kabinet die schade in de toekomst zo veel mogelijk te beperken.

Vooral bedrijven uit de financiële en energiesector waren de dupe, blijkt uit de cijfers. Bijna dertig procent kreeg te maken met een digitale aanval van buitenaf. Bij banken en andere financiële instellingen vielen daardoor vaak de ICT-systemen uit - en dat liep in de papieren. Bij energiebedrijven ging het juist vooral om data die vernietigd, verminkt of buitgemaakt werden, aldus het CBS. Naar de hoogte van de gemaakte kosten is niet gevraagd.

De overheid en organisaties in de zogenoemde vitale sectoren (zoals energie, water en transport) werken al samen in het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) in Den Haag. Als een organisatie te maken krijgt met een digitale aanval, dan biedt het NCSC ondersteuning en licht het de rest van de branche in over de aard van de aanval die mogelijk op meer plekken schade kan veroorzaken.

Fouten door het personeel, of storingen in de ICT kwamen bij 43 procent van de organisaties voor.