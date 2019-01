CBR legt voormalige depressiepatiënten dure keuringen op

Een depressie kan je tijdelijk je rijbewijs kosten, zelfs als die depressie al ver achter je ligt. Het Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) eist van sommige ex-patiënten dat zij zich op eigen kosten medisch laten keuren. Het CBR doet dat vanwege de verkeersveiligheid, maar sommigen vinden de rij-instantie daarin te fanatiek.

Aanvoerder van de critici is zangeres Aafke Romeijn, die dinsdagavond in een brief van het CBR las dat haar rijbewijs ineens ongeldig is. En dat ze vijfjaarlijkse medische controles van honderden euro’s per stuk moet gaan betalen. Reden: Romeijn had op een vragenlijst van het CBR ingevuld dat ze kampte met depressies, voor het laatst in 2012.

De medicatie die ze daar nog altijd voor slikt, is volgens de bijsluiter niet van invloed op haar rijgedrag. Ook heeft haar huisarts per brief aan het CBR laten weten dat ze prima in staat is om te rijden. Toch wil de instantie meer informatie van een andere arts, op kosten van Romeijn.

Romeijns verhaal illustreert waarom psychiater Marcus de Wolff van GGZ Delfland adviseert om lichte depressies of die van een paar jaar geleden maar niet te melden aan het CBR. “Dan weet je namelijk zeker dat ze een procedure start die je veel geld gaat kosten.” Hij doelt daarmee op de kosten die Romeijn nu kwijt zal zijn aan controles van onafhankelijke artsen, en het rijbewijs dat zelf ook elke vijf jaar opnieuw moet worden aangeschaft. Het melden van diagnoses aan het CBR is niet wettelijk verplicht.

Discriminatie Voor Romeijn komt dat advies te laat. Ze is boos en stapt nu naar het College voor de Rechten van de Mens. Volgens haar is dit discriminatie van chronisch zieken. Het steekt haar vooral dat juist mensen die eerlijk waren over hun medische geschiedenis de pineut zijn. Veel (ex-)patiënten met soortgelijke ervaringen en een patiëntenorganisatie voor mensen met autisten vielen haar bij, nadat Romeijn haar relaas op Twitter deelde. Psychiater De Wolff wijst er wel op dat het CBR hier niet de regels bepaalt. Het moet zich houden aan wettelijke richtlijnen, die overigens al veel soepeler zijn dan tien jaar geleden. Na een psychose mocht je toen bijvoorbeeld twee jaar niet rijden, nu is dat zes maanden. “En die regels zijn er ook niet voor niets. Met een ernstige depressie is het echt minder veilig om de weg op te gaan.” Toch kan zelfs iemand die matig depressief is volgens hem ook zelf besluiten even niet te rijden. Dat heeft hetzelfde effect, maar scheelt elke vijf jaar honderden euro’s. Het CBR kan niet op individuele gevallen in gaan, zegt een woordvoerster. In het algemeen geldt: voor een onbeperkt geldig rijbewijs moet een ex-patiënt minstens vijf jaar depressie-vrij zijn, en moet een huisarts daarbovenop verklaren dat het medicijngebruik geen gevaar oplevert. De woordvoerster zegt dat het CBR er niet op uit is om rijbewijzen af te pakken.

