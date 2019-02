Casual seks? Tinder is vooral tijdverdrijf

Haar oren klapperden toen ze vijf jaar geleden voor het eerst over Tinder hoorde. Een app waarmee je door middel van veegbewegingen op het scherm de liefde van je leven kon vinden? Elisabeth Timmermans geloofde er niets van. Zo’n digitale Cupido leek de Belgische communicatiewetenschapper maar oppervlakkig, nep en onromantisch.

Inmiddels is ze drie jaar samen met een man. Ontmoet via Tinder, lacht ze boven een bord eieren in een Rotterdams café. “Een grote verrassing, dat was het zeker. Maar voilà, via Tinder kwam er een afspraakje, en nog een en nog een. Nu wonen we samen.”

Ze heeft haar opvattingen over Tinder bijgesteld. Deels vanwege haar persoonlijke ervaring, maar vooral door het onderzoek dat ze naar de datingapp heeft gedaan. Timmermans (27) is in 2017 namelijk gepromoveerd op technologische liefdeshulpjes als Tinder.

Ik wil lezers graag handvatten aanreiken om bewust en gezond met liefdesapps om te gaan Elisabeth Timmermans, communicatiewetenschapper

Een aantal jaren geleden verbleef ze een aantal maanden in de VS, zo legt Timmermans de keuze voor het onderwerp uit. Ze ontdekte dat studenten daar heel wat positiever tegen Tinder aankeken dan zijzelf. Omdat ze nieuwsgierig werd naar de drijfveren van de gebruikers, besloot ze als een van de allereerste academici een grootschalig tinderproject op te zetten. Nu heeft ze haar proefschrift omgevormd tot een boek, zodat ook mensen buiten de academische kring haar bevindingen kunnen lezen. ‘Liefde in tijden van Tinder’ ligt sinds deze maand in de winkel.

“Ik wil lezers graag handvatten aanreiken om bewust en gezond met liefdesapps om te gaan. Als wetenschapper heb ik vooral de minpunten van Tinder onderzocht, maar ik ben er ook achter dat de app positieve invloeden kan hebben. Als je weet waar de valkuilen liggen, kun je deze nieuwe manier van daten naar je hand zetten.”

Voor Valentijnsdag ontkracht ze alvast drie mythes.

1. Tinder is vooral een seksapp De eersten die experimenteerden met Tinder waren jongeren onder de 25 jaar. Op die leeftijd zijn mensen meestal niet op zoek naar een serieuze relatie, en daardoors kreeg Tinder de reputatie een app te zijn die vooral leidt tot vluchtig chatcontact, seks en teleurstelling. “Maar die aanname klopt niet. Ik heb meer dan drieduizend mensen ondervraagd over hun tinderervaringen en casual seks is een van de minst genoemde redenen om op Tinder te gaan. Veruit de meesten zeggen naar de app te grijpen uit nieuwsgierigheid en voor entertainment, op momenten waarop ze zich vervelen. Tinder is tijdverdrijf.” Op nummer drie, vier en vijf van motieven om de app te gebruiken staan respectievelijk vriendschap, liefde en het krijgen van een ego-boost. Casual seks? Die reden prijkt op nummer tien. “Het is echt maar een heel kleine groep die tindert uit lust.” Maar, haast Timmermans zich te zeggen, als je afspreekt met iemand die je ontmoet hebt via Tinder, is de kans op casual seks wel groter dan die op een relatie. Logisch ook, want je gaat de deur uit met de wetenschap dat je elkaar fysiek aantrekkelijk vindt. “En misschien is de date tof, maar voel je het toch niet helemaal. Dan wil je wellicht geen relatie, maar kun je nog wel seks hebben.”

2. Tinder leidt niet tot succesvolle relaties “Net als in de offlinewereld raak je bij online daten soms gekwetst. Maar er zijn gelukkig ook veel mensen die dankzij Tinder van straat raken.” Timmermans lacht. “Daar ben ik er zelf een van. Tinder is de gemeenschappelijke vriend die ons aan elkaar heeft voorgesteld, zo verwoordden sommige koppels die ik heb gesproken het mooi. “Ik merk er niets van dat mijn vriend en ik elkaar via die app hebben ontmoet. Ook studies tonen aan dat goede relaties die online zijn ontstaan niet onderdoen voor liefde die offline is opgebloeid. Die relaties worden zelfs gezien als kwaliteitsvoller, omdat gebruikers echt op zoek zijn naar een relatie in plaats van dat de liefde ze plots overkomt.” Wie bewust zoekt naar een partner is namelijk eerder bereid compromissen te sluiten, zo blijkt, en te investeren in de ander. “Omdat de kans klein is dat de eerste match direct tot liefde leidt, hebben tinderaars die op liefde stuiten bovendien vaak al veel date-ervaring. Dat zorgt ervoor dat zij beter weten welk type persoon bij hen past.” Omdat het voor het brein te belastend is om iedereen van top tot teen te analyseren, beperken de profielen zich tot uiterlijkheden Elisabeth Timmermans Het grootste voordeel van daten via Tinder? “Dat is dat je buiten je eigen vijver kunt vissen. Ook blijkt dat mensen zich online sneller bloot geven, opener zijn. Het telefoonscherm kan fungeren als een soort schild, waardoor gesprekken eerder intiem worden.” Die spontane conversaties zijn op zich een positief punt, gaat ze verder, online wordt alvast een connectie gemaakt. “Maar het nadeel daarvan is dat jij of de ander ‘in het echt’ kan tegenvallen. Zo kan het zijn dat je date offline toch niet zo gevat is, nu hij minder lang kan nadenken over een antwoord.” Om te voorkomen dat de verwachtingen torenhoog worden, raden onderzoekers tinderaars aan om binnen twee weken na het eerste chatcontact af te spreken in het echt. “Snel offline daten adviseer ik ook, omdat Tinder maar tweedimensionaal is. Iemands uitstraling kun je niet van je scherm aflezen, je moet het slechts doen met een foto. En soms een korte bio, al blijkt dat die meestal niet uitgebreid geanalyseerd worden.” Is Tinder dan slechts een selfie-etalage? “Op Tinder zie je honderden tot duizenden profielen voorbijkomen”, legt Timmermans uit. “En hoe meer opties, hoe moeilijker mensen kunnen kiezen. Omdat het voor het brein te belastend is om iedereen van top tot teen te analyseren, reduceert het de profielen tot kenmerken die gemakkelijk te beoordelen zijn, namelijk uiterlijkheden.” Het gevaar van Tinder is dat het een vleeskeuring wordt, erkent ze. “Al hebben mensen ook offline de neiging een partner te selecteren die fysiek aantrekkelijk is.”

3. Tinder is een app voor jonge singles “Hoewel Tinder weinig loslaat over zijn gebruikers, ben ik tijdens mijn onderzoek ook een heleboel dertigers, veertigers en vijftigplussers tegengekomen. Het aantal vijftigplussers die aan het onlinedaten sloegen is verdubbeld sinds de komst van Tinder en co.” Voor oudere leeftijdscategorieën is online dating zelfs nog interessanter, kan Timmermans zich voorstellen. “Zij begeven zich immers minder vaak in omgevingen waar liefde vaak ontstaat, zoals het café of de nachtclub.” “Waar ik me wel over heb verbaasd, zijn de vele scams die voorkomen bij tindergebruikers boven de vijftig. Er zijn mensen die andere gebruikers overladen met complimentjes, om ze vervolgens geld te ontfutselen. Vijftigplussers zijn natuurlijk minder mediawijs dan jongeren. Ook kunnen ze kwetsbaarder zijn omdat ze nieuw zijn op de datingmarkt, bijvoorbeeld na een stukgelopen huwelijk. In ieder geval is het belangrijk op te passen voor charlatans.” Vooral in grote steden rollen er vriendschappen uit Tinder. Toch vermoed ik dat de meeste tin­der­vriend­schap­pen uit mislukte dates ontstaan. Elisabeth Timmermans Een andere mythe luidt: enkel vrijgezellen tinderen er op los. “In ons onderzoek bleek dat een op de vijf gebruikers een partner had. Veel, nietwaar? Waarschijnlijk zit een aantal daarvan in een open relatie, we hebben er niet op doorgevraagd, helaas. Maar er zullen genoeg gebruikers tussen zitten waarvan de partner van niets weet.” Die gebonden gebruikers zouden ook op zoek kunnen zijn naar vriendschap. “Daar wordt de app zeker voor ingezet, al vind ik het moeilijk in te schatten hoe vaak. Vooral in grote steden rollen er vriendschappen uit Tinder. Toch vermoed ik dat de meeste tindervriendschappen zijn voortgevloeid uit een mislukte date, waarna is besloten dat het geen liefde is, maar vriendschap.”

Het hoe en wat van Tinder Rond 2014 begon Tinder zijn opmars in Europa. Mensen selecteerden op hun smartphone enkele charmante foto’s, omschreven zichzelf eventueel kort en begonnen met swipen: met veegbewegingen op het scherm kiezen wie je leuk vindt. Naar links? Nee, bedankt. Schuiven twee personen elkaars foto naar rechts? Dan is er een match en kunnen ze elkaar berichtjes sturen.

Tinder, dat in 2012 werd opgericht in de VS, is deels gratis. Wie iemand per ongeluk naar links heeft geswipet, en hem of haar toch naar de ja-stapel wil verplaatsen, kan sinds 2015 betalen voor de upgrade Tinder Plus. Daarmee kunnen gebruikers ook vijf ‘Super Likes’ per dag uitdelen, die de ander laat weten dat je zeer geïnteresseerd bent in hem of haar. Ook kun je tegen betaling een ‘boost’ inzetten, waarmee je profiel circa een half uur bovenin de schermpjes van Tinderaars in de buurt verschijnt. Sinds 2017 is er Tinder Gold. Tegen betaling kan je zien wie jou naar rechts heeft geveegd.

Tinder turft naar schatting 1,6 miljard veegbewegingen per dag, in meer dan 190 landen. Hoewel het bedrijf weinig loslaat over zijn succes, betalen vermoedelijk zo’n 4 van de 50 miljoen gebruikers wereldwijd voor een upgade als Tinder Gold. Volgens Tinder gaan er wekelijks een miljoen koppels op een date via de app.

Tips voor online daten 1. Experimenteer. Probeer een aantal datingapps en -sites uit en ontdek welke het beste bij je past.

2. Kies echte en recente foto’s waarop alleen jij staat. Wees origineel zodat je opvalt, maar blijf bij jezelf. Houd je van nordic walking? Zet zo’n foto erop om de kans te vergroten dat mensen met dezelfde hobby je vinden.

3. Verwerk een vraag in je tekst als je begint met chatten, zodat de dooddoener ‘Hoi, hoe gaat het?’ overgeslagen kan worden. Een voorbeeld: ‘Filmfanaat. Wat is jouw lievelingsfilm?’

4. Vergeet je checklist en wees niet té kieskeurig op basis van de foto’s. Meld ook liever niet naar wie je niet op zoek bent (geen kinderen, geen huisdieren).

5. Hoe langer je chat, hoe hoger de verwachtingen. Wacht dus niet maandenlang met afspreken. © - Het boek ‘Liefde in tijden van Tinder’ van Elisabeth Timmermans is uitgegeven door Lannoo en kost €19,99.

