Carnavalsetiquette: In Krabbegat kun je niet zomaar wat aantrekken

Spiderman? Als prinses verklede meisjes? Een joviale Donald Trump-lookalike? Met tientallen tegelijk kun je ze de komende dagen tegenkomen. Maar niet in Krabbegat (Bergen op Zoom). Terwijl een groot deel van Zuid-Nederland tijdens de carnavalsdagen volledige vrijheid geniet als het gaat om de uitdossing - zolang deze niet al te aanstootgevend is - hebben 'Krabben' hun eigen specifieke kledingtraditie. De basis: vitrage, oude spullen en een rode zakdoek met de punt naar achter. En daar houdt iedereen zich aan, vanuit het principe: iedereen is deze dagen gelijk.

Door te voorkomen dat iemand veel geld uittrekt voor een chic kostuum, blijft die gelijkwaardigheid in Bergen op Zoom in stand.

Creativiteit De traditie ontstond kort na de Tweede Wereldoorlog, toen de mensen daadwerkelijk weinig te besteden hadden en oude spullen bij elkaar raapten om het feest toch te kunnen vieren. We geven de traditie steeds door aan de volgende generatie René Leclou De creativiteit zit hem in de accessoires die de feestvierders gebruiken. René Leclou (midden op de groepsfoto) gaat de komende dagen op pad met een fluitketel op zijn kop. Van zeer licht aluminium overigens en ooit onderdeel van de inboedel van een zeiljacht. Mocht hij tijdens Vastenavond, zoals de Krabben hun carnaval noemen, hoofdpijn krijgen, dan toch niet vanwege zijn hoofddeksel. Een bijzondere creatie? Niet als je het René zelf vraagt. "Je moet er iets van maken. Iemand uit onze vriendengroep heeft een complete lampenkap op zijn hoofd, inclusief een lampje dat echt werkt. Toen enkele jaren geleden enkele oudooms en -tantes gingen hemelen, hebben we alle oude rommel uit het huisraad verzameld. We hebben ook iemand met een vergiet op zijn hoofd." Behalve de grap, dient de fluitketel van René ook een praktisch doel. "Ik houd meestal de pot bij. Zo vinden mijn vrienden me ook vanaf de andere kant van de kroeg." Eric Elich zwaait na komende editie na 22 jaar af als nar van Krabbegat. Tot zijn genoegen constateert hij dat ouders hun kinderen zeventig jaar na de invoering nog steeds met de Bergse traditie opvoeden. "Op scholen worden lessen gegeven over de betekenis van carnaval en de manier van verkleden. Zelf ben ik vijftig jaar geleden geboren, elf dagen voor carnaval. Mijn eerste kostuum was een boerenkieltje. Er zal in de stad geen kind zijn die geen kieltje of gordijntje heeft gekregen. Zo geven we de traditie steeds door aan de volgende generatie." Klik of swipe in onze fotogallerij door de bijzondere kledij van de 'Krabben'. De tekst loopt door onder de foto's.