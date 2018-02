Carnaval en een griepepidemie, dat klinkt als een snotterige cocktail

Dat gaan ze merken in het zuiden van Nederland. “Carnaval is een uitermate geschikte plek om elkaar aan te steken”, zegt Mariëtte Hooiveld van gezondheidsinstituut Nivel. “Maar dan moeten mensen wel besmettelijk zijn. Als je je grieperig voelt, duik je meestal je bed in en ga je geen carnaval vieren. Maar goed, ik ben van boven de rivieren.”

Het beste advies dat ik kan geven: als je griep hebt, sla een jaartje over Anouk de Vaan, GGD Hart voor Brabant

Anouk de Vaan van de GGD Hart voor Brabant is van beneden de rivieren. Toch gebruikt zij vergelijke woorden. “We hebben tips om besmetting te voorkomen, zoals niezen in je elleboog, maar het beste advies dat ik kan geven: blijf thuis als je griepverschijnselen hebt en sla een jaartje over.”

Ruim boven de epidemiegrens Vorige week meldde het Nivel dat op de 100.000 mensen er 160 last hadden van griepachtige verschijnselen. Dat aantal zit ruim boven de epidemiegrens van vijftig. Deze grens overschrijdt Nederland al voor de achtste week op rij en de verwachting is niet dat het na week negen snel afgelopen is. De tekst loopt door onder de afbeelding. © Sander Soewargana De cijfers van Nivel zeggen niet dat er ook echt 160 op de 100.000 Nederlanders met griep in bed liggen. “Er is een onderzoek dat er vanuit gaat dat 10 procent van de grieppatiënten zich bij de huisarts meldt. Maar dat is wel een oud onderzoek uit de jaren tachtig of negentig.” Wij tellen mensen die bij de huisarts zijn geweest, maar de meesten gaan niet naar de dokter Mariëtte Hooiveld, Nivel Een carnavalpiek in het aantal ziektegevallen verwacht Hooiveld niet terug te zien in de cijfers. “Wij tellen mensen die bij de huisarts zijn geweest, maar de meesten gaan niet naar de dokter. Het kan dus zijn dat door carnaval meer mensen ziek worden, de griep uitzitten, niets melden en na een paar dagen weer doorgaan. Dat zien wij niet terug.

Zelfs een gasmasker helpt niet Of maskers enige bescherming bieden? Dat denkt De Vaan niet. Misschien helpt het tegen verspreiding via niezen, maar je kan ook besmet raken door glazen waar anderen uit hebben gedronken. En het virus zit op deurklinken. Die pak je vast en even later stop je iets eetbaars in je mond.” Kortom: zelfs een ontsmettingspak inclusief gasmasker biedt geen garantie als de drager geregeld inneemt. Extra vervelend is dat de griepprik dit jaar minder werkt dan in voorgaande jaren. De vaccins zijn gericht tegen 2 typen van het influenza virus A en een van het type B. Helaas is vooral een ander type van influenzavirus B actief. De tekst loopt door onder de afbeelding. Het griepvirus © Sander Soewargana

Tips om griep tegen te gaan 1. Het allerbelangrijkste: was geregeld de handen.

2. Zorg dat je fit bent. Beweeg voldoende, eet gezond, zorg voor een goede nachtrust. Dat verhoogt de weerstand.

3. Gebruik papieren zakdoeken gooi deze na gebruik weg

4. Houdt deurknoppen, kranen en trapleuningen schoon

5. Ventileer het huis zodat de virusdeeltjes niet in de kamer blijven hangen.