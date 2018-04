Canadees initiatief in Drenthe: neem een vluchteling in huis

Het echtpaar uit Roden vroeg staatssecretaris Mark Harbers van justitie en veiligheid een proef te doen met de ‘Cirkel van Integratie’. In Canada kan een groep van minimaal vijf personen of gezinnen een vluchteling onder de hoede nemen. Iedere vrijwilliger neemt een taak op zich: huisvesting, taallessen, omgang met geld of begeleiding naar werk. Op die manier gaat de integratie veel sneller.

Stoppelenburg: “Uit onderzoek blijkt dat als vluchtelingen twee jaar intensief optrekken met mensen in hun nieuwe thuisland, zij in de meeste gevallen zichzelf kunnen redden.”

Zolang er geen contact is met andere mensen, integreert een vluchteling niet Marian Stoppelenburg

Het duurt nu vaak lang voor een asielzoeker een verblijfsvergunning heeft en aan zijn inburgering kan beginnen. Al die tijd zit een vluchteling in een asielzoekerscentrum, en komt hij niet of nauwelijks in contact met Nederlanders of de Nederlandse cultuur.

Stoppelenburg: “Als de vluchteling een verblijfsstatus krijgt, regelt de gemeente een woning en een functionaris die hem bijstaat. Maar zolang er geen contact is met andere mensen, integreert een vluchteling niet.”

Stoppelenburg kan het weten. Zij en haar man namen de 18-jarige Afghaanse vluchteling Sayed Hussaini in huis. Hij was uitgeprocedeerd en moest terug naar Afghanistan. Maar daar zou hem waarschijnlijk eerwraak wachten, omdat zijn broer ooit seks had met een meisje uit een hogere kaste. Broer Ahmad was Afghanistan eerder al ontvlucht, en toen het in 2015 te onveilig werd besloot Sayed zijn broer te volgen.

In Nederland vond hij zijn broer terug, en hij trok bij hem in. Maar de Immigratie- en Naturalisatiedienst vond Sayeds vluchtverhaal inconsistent. De rechter gaf de IND gelijk, en hij moest Nederland verlaten.

In die periode kwam Marian Stoppelenburg Sayed tegen in de sportschool in haar woonplaats Roden. Ze besloot om de vluchteling in huis te nemen, zich realiserend dat ze in overtreding was. “Sayed was ongelooflijk gestresst. Net als zijn broer. Die had het idee dat het zijn schuld was dat Sayed het land moest verlaten.”

Stoppelenburg besloot de burgemeester te schrijven. “Die heeft de staatssecretaris een brief geschreven. Tot onze enorme blijdschap werd Sayed alsnog een verblijfsvergunning toegekend.” Sayed woont nog altijd bij het echtpaar. Hij spreekt goed Nederlands en volgt een mbo-opleiding elektrotechniek. Bij Stoppelenburgs broer kan hij een leerwerkplek krijgen.

Sayed kan niet wachten tot hij werk heeft en kan terugbetalen wat wij in hem hebben geïnvesteerd Marian Stoppelenburg

Voor haar bewijst de snelheid waarmee Sayed integreert dat het Canadese project ook in Nederland kan werken. “Hij heeft in een paar maanden tijd tientallen Nederlanders ontmoet. Door dat netwerk leert hij snel de taal en gewoonten kennen.”

Als het Canadese initiatief in Nederland wordt ingevoerd, zal dat voor veel aanpassingsproblemen zorgen, erkent Stoppelenburg. De overheid moet een stapje opzij doen en het initiatief aan burgers laten. “Het kan wel. In Canada integreert inmiddels van de helft van de vluchtelingen via een burgerinitiatief. Daarmee kun je de overheid veel werk en kosten uit handen nemen.”

Want de cirkel draait ook op voor de financiële kant van de integratie. Stoppelenburg verwacht niet dat dit misbruik in de hand werkt. “Sayed wil niet afhankelijk zijn van ons. Hij kan niet wachten tot hij werk heeft en kan terugbetalen wat wij in hem hebben geïnvesteerd.”

