Canada bouwt tentenkamp voor asielzoekers uit Verenigde Staten

Het overgrote deel van de stroom mensen die Amerika verlaat, zijn immigranten die vrezen voor hun toekomst in de VS nu president Trump de toestroom van migranten naar zijn land binnen tien jaar wil halveren. Trump wil ondermeer strenger selecteren aan de poort.

Daarop zijn in de eerste zeven maanden van 2017 ruim 3300 mensen vanuit Amerika naar Canada getrokken. Vaak kiezen zij er voor om het land te voet illegaal binnen te gaan via greppels en weilanden bij afgelegen grensplaatjes, omdat een verdrag uit 2004 bepaalt dat mensen die in de VS ook al asiel hebben aangevraagd, dat niet nogmaals in Canada mogen doen. Lukt het echter de grenswacht te omzeilen, dan is een asielaanvraag wel toegestaan.

Doordat veel immigranten bij Saint-Bernard-de-Lacolle in afwachting waren van hun asielaanvraag, zaten vóór de aanleg van het tentenkamp zevenhonderd mensen bij het stadje zonder fatsoenlijk onderdak, schrijft The Guardian . In de tenten die nu worden opgezet zitten vloeren, licht en verwarming. De honderd Canadese militairen keren na de opbouw van het kamp terug naar hun basis en bemoeien zich niet met de beveiliging van het kamp.

Het plaatsje waar het tentenkamp wordt opgebouwd, Saint-Bernard-de-Lacolle, zo’n zestig kilometer buiten Montréal, diende sinds het aanzwellen van de Amerikaanse vluchtelingenstroom al als screeningscentrum, en groeide in de afgelopen maanden uit tot een van de populairste toegangswegen tot Canada vanuit de VS. Honderden mensen trekken er dagelijks via de grensovergang het land binnen, schrijven Amerikaanse en Canadese media.

Haitianen

Volgens de Canadese overheid bestaat de stroom asielzoekers vanuit Amerika vooral uit Haïtianen, die – nadat het eiland getroffen werd door een serie rampen, waaronder een aardbeving in 2010, een cholera-uitbraak en orkaan Matthew - onderdak kregen in de VS, maar nu vrezen voor hun toekomst vanwege een mededeling van de overheid, die in mei alle gevluchte Haïtianen opriep hun reisdocumenten op orde te brengen om terug te kunnen keren naar hun moederland.

Het Canadese leger zet tenten op voor asielzoekers bij het plaatsje Saint-Bernard-de-Lacolle, zo'n zestig kilometer buiten Montréal. © AP

Er circuleert een enorme hoeveelheid nep-informatie dat het makkelijk is om in Canada te komen Marjorie Villefranche, medewerker Haïtiaans centrum

Officieel mogen alle Haïtianen die het eiland vanwege de rampen ontvluchtten - van wie velen al jaren in de VS wonen - tot januari 2018 in Amerika blijven. Maar velen wachten dat niet af en beproeven hun geluk in Canada. Dat zou ook komen doordat veel van de immigranten denken dat Canada immigranten zonder pardon opneemt, en zelfs uitnodigt om asiel aan te vragen. “Er circuleert een enorme hoeveelheid nep-informatie dat het makkelijk is om in Canada te komen”, zei Marjorie Villefranche, medewerker bij een gemeenschapscentrum in Montréal dat Haïtiaanse immigranten opvangt, tegen Reuters. “Mensen horen dat Canada niemand deporteert.”

Het Canadese ministerie van immigratie reageerde in een Facebook-bericht op 5 augustus daarop dat niemand illegaal de grens zou moeten oversteken, en dat de aanname dat alle migranten welkom zijn in Canada niet klopt. Volgens data van het ministerie werd de helft van alle Haïtiaanse asielaanvragen in 2016 zelfs afgewezen. Ook is de beschermde asielstatus die vluchtelingen van het Caribische eiland in Canada hadden in augustus 2016 al ingetrokken.