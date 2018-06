Campus voor Poolse arbeider: goedkoop en geen klagende buren

Lange gangen met deuren, bedrukt met molens en grachtenpandjes. Achter een van die deuren zitten de Poolse Elisa Kucuiyma en Kamil Czupryna nog wat onwennig op 'hun' nieuwe bank. Ze werken in ploegendienst bij het distributiecentrum van Albert Heijn in Geldermalsen en woonden tot voor kort in een vakantiepark aan de rand van de Veluwe.

Deze week verhuisden ze als een van de eersten naar dit enorme wooncomplex op een bedrijventerrein bij Waalwijk, dat gisteren officieel geopend werd en vierhonderd arbeidsmigranten kan huisvesten.

Deze campus zal niet de laatste zijn die uit de grond gestampt wordt. Komend jaar wil de eigenaar van de campus, uitzendbureau Otto Work Force, nog eens vierduizend woonplekken realiseren op plaatsen waar veel arbeidsmigranten werken.

Dit is onze beste plek tot nu toe in Nederland

L ogistieke hotspot De keuze voor Waalwijk voor deze eerste campus ligt voor de hand. Samen met Tilburg vormt Waalwijk een logistieke hotspot. Er zitten veel grote bedrijven met hun distributiecentra in deze regio, zoals CoolBlue en Bol.com. Dat vraagt om veel en vooral ook flexibele werknemers. Waalwijk is blij met die bedrijven, maar er zijn niet genoeg mensen die er kunnen werken. Daarom komen er elk jaar zo'n 4.000 werknemers uit onder meer Polen, Bulgarije en Roemenië naar de regio. Volop werk dus, maar veel te weinig woonruimte. Zo is het in veel gemeenten. Volgens Frank van Gool, directeur van Otto Work Force, heeft het te maken met struisvogelpolitiek. Zo worden arbeidsmigranten geweerd uit rijtjeshuizen in woonwijken en verloederde vakantieparken. "Er komen steeds meer regels, zonder na te denken over alternatieven." Ook in Waalwijk zijn de regels aangescherpt, nadat er klachten kwamen omdat er soms wel vijftien arbeidsmigranten in een eengezinswoning woonden. "Dat vonden we niet wenselijk. Niet voor de arbeidsmigranten én niet voor hun buren", zegt Ronald Bakker, wethouder economie in Waalwijk. "Ook hoorden we verhalen van Polen die 's ochtends vroeg ergens op een Belgische camping in een busje stapten en anderhalf uur moesten rijden om hier te komen werken. En 's middags weer terug."

Geen verzet Waalwijk besloot mee te denken over een betere oplossing. Dat werd een groot wooncomplex, vlakbij de snelweg en bedrijven. Er kwam geen verzet vanuit bewoners, de vergunning werd voor tien jaar verleend en in enkele maanden tijd stond het complex er. De mensen die hier komen wonen, werken bijna allemaal in de regio en mogen hier maximaal een jaar blijven. Otto praat ondertussen met meerdere gemeenten over wooncampussen voor vele duizenden werknemers. Alleen Waalwijk al wil zes tot acht complexen realiseren, omdat er de komende jaren naar verwachting zo'n 2.500 extra arbeidsmigranten naar de regio komen. Het gebouw in Waalwijk heeft vier verdiepingen en voorzieningen zoals een fitnessruimte en biljarttafel. Buiten staan picknicktafels met asbakken en ligt een grote parkeerplaats. Er is 24 uur per dag een beheerder aanwezig om toezicht te houden. Elke bewoner betaalt zo'n 50 euro per week om hier te wonen. Czupryna en Kucuiyma zijn tevreden met hun studio. Er zijn twee kleine slaapkamers, een keukentje en een zithoek. Ze wonen er met nog twee anderen. "Hier is het rustig, je hoort elkaar niet. Maar je zit ook niet zo afgelegen als op een vakantiepark. Dit is onze beste plek tot nu toe in Nederland."

Toestroom van arbeidsmigranten Ruim 500.000 banen, dat is ongeveer een op de twintig banen in Nederland, worden vervuld door arbeidsmigranten. Daarmee leveren zij een substantiële bijdrage van ongeveer 11 miljard euro aan het nationaal inkomen. Dat blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de ABU, de werkgeversorganisatie van de uitzendbureaus. In 2025 zijn er naar schatting nog eens 100.000 arbeidsmigranten meer dan nu in Nederland.

