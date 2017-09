Camera's die je gezicht herkennen, en dat in privacy-gevoelig Duitsland

Dumau Ökkes (55) kijkt naar zijn voeten. Die staan op een blauwgekleurde tegel, met een afbeelding van een camera en de tekst: 'Herkenningszone'. Wie bij het Berlijnse Südkreuz-station, een spoorknooppunt ten zuiden van het centrum, door de glazen schuifdeuren stapt, betreedt het eerste station in Duitsland waar beveiligingscamera's je gezicht herkennen.

Zo enthousiast als hij is niet iedere Duitser over camerabewaking. De 19-jarige Ahmed Zein naast hem bijvoorbeeld, student mediatechnologie, kijkt sceptisch, hij is bang dat de informatie 'voor andere doeleinden' kan worden ingezet. Toch staat hij 'in principe' niet afwijzend tegenover gezichtsherkenning.

De meeste reizigers zien de blauwe tegels over het hoofd. Argeloos lopen ze de gezichtsherkenningszone in. Ökkes betreedt die welbewust, zonder schroom. "Mooi!", vindt hij dat, gezichtsherkenning. "Dat helpt tegen terrorisme. Ik ben moslim, er zijn vele fanatieke moslims, begrijpt u? Die camera's zouden overal moeten hangen. Ik woon al dertig jaar hier. Er zijn zoveel vluchtelingen nu, kennen we al die mannen? Nee."

Dat is althans de bedoeling. Vorige maand begon de politie hier een experiment met 'intelligente' gezichtsherkenningssoftware: zes maanden lang worden drie verschillende types software uitgeprobeerd. Met bestaande camera's - als het experiment slaagt, kan de techniek meteen overal op Duitse stations worden ingezet. Driehonderd vrijwilligers, van te voren gefotografeerd en in een database gestopt, lopen zo vaak mogelijk door de zone met een zendertje. Hun beloning is een Amazon-tegoedbon van 25 euro. Wie het vaakst de zone doorkruist, wint een Apple Watch.

Publieke opninie

In Duitsland wordt, zo luidt een cliché, meer aan privacy gehecht dan in Nederland. Maar er is wel iets aan het verschuiven in de publieke opinie, mede door de oudejaarsavond in Keulen in 2015 en de terreuraanslag in Berlijn, december vorig jaar. De roep om meer en betere bewaking is luider geworden. Er zijn ook grotere zorgen om criminaliteit, vooral op stations. Uit onderzoek van Der Spiegel bleek recent dat de onveiligheid op negen van de tien drukstbezochte stations hard is gestegen.

Op een bankje rond een palmboom, midden in de 'herkenningszone', zitten Jacques Sporer (62) en Riccardo Ulpts (33). "Mij is het om het even", reageert Ulpts, fotograaf. Over zijn privacy maakt hij zich geen zorgen: "Databescherming is in Duitsland goed geregeld". Gezichtsherkenning kan helpen bij de opsporing van criminelen, zegt hij. "Als je ziet wat er allemaal gebeurt..."

'Binnenlandse veiligheid' is een belangrijk thema bij de Duitse verkiezingen

Hij verwijst naar voorvallen in Berlijn die uitgebreide media-aandacht kregen: een vrouw die 's nachts in een metrostation in Neukölln een schop in haar rug kreeg en van de trap viel, een slapende bedelaar in een metrostation in Kreuzberg die door vijf jonge mannen in de fik werd gestoken. Camerabeelden leidden tot hun veroordeling. "Beide keren hadden de daders een eh..." - Ulpts aarzelt - "...eventuele migratieachtergrond".

Kan zijn, zegt Sporer, maar gezichtsherkenning gaat te ver. Hij kijkt wantrouwend naar boven of hij camera's kan ontdekken. Hij heeft een overall aan, praat met oud-Berlijns accent. "Het voelt niet goed. Die camera's zijn zo geavanceerd tegenwoordig, ze kunnen inzoomen en misschien wel meelezen op mijn mobiel. Daar heeft de overheid niets mee te maken."