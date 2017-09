Cambodja runt weeshuizen als onderneming om toeristen te trekken

Bij de ingang van Acodo, een weeshuis in de Cambodjaanse stad Siem Reap, hangt een gedragscode aan de muur. Bezoekers moeten zich registreren bij de beveiliger en mogen alleen onder begeleiding van personeel het terrein op, valt er te lezen. Van die regels komt echter niets terecht. Er is geen beveiliging, er is geen personeel, het hek staat open.

Miyling Chhev en drie jongere kinderen zijn wel aanwezig. Ze zitten op het podium van een klein theater dat op het terrein is gebouwd. Als weeskinderen stonden zij hier jarenlang iedere dag te dansen en te zingen voor toeristen, die massaal naar Siem Reap komen om de Angkor tempels te bewonderen. "Met traditionele dansen haalden we donaties op", zegt Miyling. "De bezoekers vonden het geweldig."

In werkelijkheid is Miyling (18) geen wees. Haar beide ouders leven nog. "Zij zijn arm en wonen op het platteland. Ik bezoek ze tijdens de feestdagen", vertelt de jonge vrouw die sinds tien jaar bij Acodo woont.

Op de rommelige binnenplaats van Acodo is een waterput opengebroken; er drijft afval in. Bij de slaapzaal zijn de namen van donateurs op een muur geschreven. Een Australische familie gaf duizenden dollars, een Amerikaanse tastte ook diep in de buidel. De tijd van vrijgevigheid en dansende weeskinderen lijkt echter voorbij. "Twee jaar geleden woonden hier 76 kinderen, nu zijn er nog maar tien", zegt Miyling. Waar de beveiliger is gebleven die ongewenste bezoekers hoort tegen te houden, weet Miyling niet. De manager is volgens haar elders.

Cambodja telt meer dan vierhonderd weeshuizen, waarin ruim 16.000 kinderen opgroeien. Drie van de vier 'weeskinderen' heeft echter nog minimaal één ouder, zo blijkt uit onderzoek. Volgens Unicef heeft Cambodja dan ook veel te veel weeshuizen en is het daarmee gepaard gaande 'voluntourism', waarbij buitenlanders naar het tehuis komen om vrijwilligerswerk te doen of om geld te geven, schadelijk. Het zorgt er voor dat families worden opgebroken en kinderen buiten hun eigen omgeving opgroeien, aldus Unicef.

Gebrek aan alles

Onderzoekers roepen al tijden dat Cambodjaanse weeshuizen geregeld als een onderneming worden gerund waarbij het binnenhalen van donaties centraal staat. Ze doen in armoede levende families beloftes die soms moeilijk zijn te weerstaan: een goede opleiding voor je kind, een bed en iedere dag drie gezonde maaltijden. De werkelijkheid is vaak anders.

"Veel kinderen in deze instituten krijgen slecht of helemaal geen onderwijs. Soms is er een gebrek aan geld of aan personeel, met als mogelijk gevolg onvoldoende gezonde voeding en slechte leefomstandigheden", aldus Iman Morooka, woordvoerster van Unicef Cambodja. "Kinderen in een weeshuis lopen bovendien een groter risico op geweld of mishandeling dan bij hun families."

Nieuw zijn de problemen niet. Wel zijn ze lange tijd genegeerd. Door corruptie, incompetentie en een gebrek aan middelen faalde het overheidstoezicht. Zo bleken er vorig jaar in vijf provincies 267 tehuizen te zijn in plaats van de 139 die bij de overheid waren geregistreerd.

Bij New Future for Children, een weeshuis in Phnom Penh, gaat het anders. Twaalf van de zestien kinderen hier hebben geen ouders meer. Het tehuis waarin zij wonen oogt schoon, veilig en rustgevend. Kinderen spelen er ontspannen op het terrein. Directeur Suon Socheat kijkt goedkeurend toe.