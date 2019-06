Callcentermedewerkers willen met nieuwe cao eindelijk eens pensioen gaan opbouwen

Een karig salaris, geen pensioenregeling en een eindejaarsuitkering van een paar tientjes die al jaren niet wordt uitbetaald. Het is de realiteit voor zo’n 35.000 uitbestede callcentermedewerkers die dagelijks de klanten van onder andere Ziggo, KPN, Bol.com en Wehkamp te woord staan als die naar de klantenservice bellen.

Vakbondsonderhandelaar Elly Heemskerk van FNV stond er een jaar geleden paf van. “Mijn mond valt keer op keer open als ik mensen spreek. Dit is een van de slechtste cao’s.” Binnenkort gaat ze weer met werkgevers onderhandelen over een nieuwe cao.

Heemskerk sprak de afgelopen maanden zo’n honderd facilitaire callcentermedewerkers om te achterhalen hoe hun werkdagen eruit zien. De eindejaarsbonus van 75 euro die al vijf jaar niet wordt uitbetaald, printers die alleen met toestemming van de zogeheten ‘supervisor’ gebruikt mogen worden, alcoholcontroles die tijdens avonddiensten worden uitgevoerd. Bonussen of winstuitkeringen krijgen ze niet.

Sommige callcentermedewerkers kampen zelfs met een pensioengat van een aantal jaar omdat hun werkgever geen pensioenregeling heeft getroffen. Het passeerde tijdens die anonieme gesprekken met FNV allemaal de revue.

Russisch roulette

Medewerkers hebben het gevoel dat ze altijd op hun tellen moeten passen, hoorde Heemskerk regelmatig. Het opnemen van de telefoon, zegt de vakbondsbestuurder, voelt als Russisch roulette.

Medewerkers moeten vaak tien tot twaalf klanten per uur helpen. “Lukt dat niet, dan krijg je een aantekening.” En hoe meer aantekeningen, hoe kleiner de kans is op een vervolgcontract, zegt Heemskerk. Aantekeningen zijn er trouwens ook voor degenen die te vaak naar het toilet gaan. Heemskerk: “Er zitten bedrijven tussen die maximaal acht minuten rekenen voor wat ze ‘persoonlijke verzorging’ noemen. Wie langer op toilet zit, krijgt een aantekening of in ieder geval een dreigement dat hij of zij voor die extra minuten niet krijgt uitbetaald.”

Ronald van Schijndel, voorzitter van werkgeversorganisatie WFC, herkent zich niet in de geluiden van FNV. “Ik zou me schamen als dit in mijn bedrijf plaats zou vinden”, zegt hij over de plaspauzes die niet uitbetaald zouden worden. “Ik kan het me gewoon niet voorstellen dat dit gebeurt”, gaat hij verder. “Ook niet in andere bedrijven.” Van Schijndel wijst erop dat hij en zijn concullega’s alles op alles moeten zetten om personeel aan te trekken en vast te houden. De laatste jaren zijn werkplekken veranderd, roosters flexibeler gemaakt, allemaal om aantrekkelijk te zijn voor nieuw personeel. “Doen we dat niet, dan loopt het personeel weg.”