Buyna Delger tegen andere kinderpardonners: Je kunt nu je ambities najagen, grijp die kans

Buyna Delger leefde veertien jaar in onzekerheid of ze in Nederland kon blijven. Net als de honderden kinderen die deze week te horen kregen dat er voor hen een pardonregeling komt. In 2015, ze was toen twintig jaar oud, kreeg ze opeens een verblijfsvergunning voor vijf jaar. De staatssecretaris maakte voor haar gebruik van de zogenoemde discretionaire bevoegdheid.

Toen ik een paar jaar daarvoor in de vijfde van het vwo zat, mocht ik niet mee op excursie, omdat ik geen ver­blijfs­ver­gun­ning had

Het bericht dat ze mocht blijven kwam totaal onverwacht. Delger, die op haar zesde met haar moeder Anita Byambajav uit Mongolië naar Nederland vluchtte, had een afspraak bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). “We hadden een tijdelijk document en verwachtten dat we opnieuw een paar maanden mochten blijven.” Maar bij het loket kreeg haar moeder een ander pasje dan eerder.

Grote last Delger: “Ik dacht eerst nog dat alleen de kleur anders was. Maar er stond ook een verblijfstitel op die geldig was tot 2019. Hij bleek ook eigenlijk al een half jaar geldig te zijn.” Echt blij durfde ze nog niet te zijn. “Ik kon het pas geloven toen de advocaat het ’s avonds bevestigde. Toen viel er een grote last van mijn schouders.” De studente ging direct plannen maken. “Er was zo veel wat ik wilde doen. Ik wilde heel graag voor mijn studie naar het buitenland. Toen ik een paar jaar daarvoor in de vijfde van het vwo zat, mocht ik niet mee op excursie, omdat ik geen verblijfsvergunning had. De hele klas ging naar Praag, maar ik moest thuis­blijven.” De verblijfsvergunning kwam precies op tijd en daardoor kon ze voor haar studie naar Zuid-Korea en later naar Barcelona. Dit jaar vraagt ze verlenging van de vergunning aan en kan ze ook om naturalisatie ­vragen.

Vriendinnen Haar moeder ging ook studeren. “Dezelfde studie als ik: International Business and Languages. Nu zitten we soms naast elkaar bij colleges en tentamens. Klasgenoten vragen of ik dat niet raar vind, maar ik vind het juist leuk dat ook zij haar dromen kan verwezenlijken.” De twee hebben een sterke band, na een lange tocht langs asielzoekerscentra en noodopvang. “Ze heeft me van kleins af aan beschermd tegen negativiteit. Ik heb tijdens onze procedure nooit iets meegekregen van slecht nieuws. We zijn net vriendinnen.” Ik snap ook wel dat je niet zomaar iedereen kan toelaten Je moet zelf de eerste stap naar integratie zetten, gaf moeder Anita mee aan Buyna en haar broertje Tengis (8). “Er zijn altijd kansen. Maak een begin met een taallesje, probeer mensen te leren kennen. Als je alleen focust op je procedure, word je depressief.”

Wij zijn de toekomst De strikte immigratieregels vindt ze lastig, maar ze begrijpt de voorstanders wel. “Zij hebben niet meegemaakt wat wij hebben meegemaakt. Dat is moeilijk uit te leggen aan iemand die hier zijn hele leven woont. En ik snap ook wel dat je niet zomaar iedereen hier kan ­toelaten.” Wat zou ze mee willen geven aan de jongeren die nu hebben gehoord dat ze mogen blijven? “Ik wens hun een mooie toekomst in een mooi land, waar ze al thuis hoorden. Ik zou zeggen: grijp de kansen om jezelf te ontwikkelen en iets te betekenen voor je familie en de maatschappij. Je hebt nu de mogelijkheid om je ambities na te jagen. Je kunt weer rustig adem­halen en zorgeloos leven. Stel een doel en ga ervoor. En onthoud: wij jongeren zijn de toekomst en kunnen verandering brengen.”

