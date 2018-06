Buurtvader Noordwijk: Dat we slecht in het nieuws komen, ik ben er ziek van

Abdel El Yaakoubi (48) en Hassan Cherkaoui (57) staan samen te kletsen op het Rederijkersplein in Noordwijk-Binnen. Dit is het hart van de wijk Boerenburg, waar sinds donderdag een noodverordening geldt vanwege problemen met hangjongeren. Rondom de plek waar de twee op deze bewolkte namiddag in het weekeinde rustig praten, gingen vorige week onder andere een bouwkeet, een vuilcontainer en twee busjes voor vervoer van kinderen in het speciaal onderwijs in vlammen op.

De politie dreigde de grip op een groep jongeren, onder wie ook jongens van Marokkaanse afkomst, in de opgeknapte en verder fris ogende jaren zeventig wijk te verliezen, vertelt burgemeester Jan Rijpstra (VVD) van de bekende strandplaats met 26.000 inwoners. Op sociale media riepen boze omwonenden ook nog eens op om eigenhandig in te grijpen. Vandaar dat ‘ongewoon heftige middel van de noodverordening’, zegt de burgemeester. Tussen 22.00 en 06.00 uur geldt hier tot 17 juni onder meer een samenscholingsverbod en bewoners mogen alleen de wijk in als ze zich kunnen legitimeren.

De tekst gaat verder onder de afbeelding

El Yaakoubi en Cherkaoui zijn ‘verdrietig en geschokt’ dat deze harde maatregel nodig is. Er hangen hier rond het plein ’s avonds inderdaad jongens rond, stellen ze. “Een gemixte groep,” zegt El Yaakoubi. “Hollanders ook, maar veel Marokkanen, Turken, Afghanen, Egyptenaren. En ja, die praten hard en dan denken mensen soms dat ze ruzie hebben. Dat wil weleens een nare indruk maken, dat is vervelend voor de omwonenden. Maar dat er vorige week zelfs busjes in brand gestoken zijn… dat is echt vreselijk.”

Burgemeester Rijpstra start maandag een projectgroep om uit te zoeken wie nu exact in die groep overlastgevers zit, vertelt hij zondagmiddag. Vorige week ging het om circa 30 jongens die voor problemen zorgden, weet de burgemeester. “Ik ben nog niet zover om te zeggen dat ze georganiseerd zijn. Maar zo’n groep heeft een aanzuigende werking, roept op tot stoer doen, tot machogedrag, hard rijden in auto’s, drinken, softdrugs en misschien ook wel zwaardere middelen. Van welke afkomst ze zijn interesseert me echt niks. Deze raddraaiers moeten zich aan de afspraken van onze samenleving houden. Daar gaat het om.”

Volgens hem komen de brandstichters van buiten het dorp. Uit Leiden, uit andere plaatsen in de Bollenstreek, uit Haarlem of uit Amsterdam. Want het plein is volgens hem een verzamelpunt geworden voor jonge strandgangers overal vandaan, voor wie de kroegen op de boulevard te duur zijn. Hij wijst naar de Lidl. “Lekker goedkoop hier, dat trekt aan.”

Ze kennen de Marokkaanse-Nederlandse gemeenschap in Noordwijk goed, zeggen de twee bestuursleden van de Stichting Merhaba Welkom. Ze werken als buurtvader en zijn actief bij lokale voetbalclubs. Cherkaoui: “Wij zijn Noordwijkers. Dit is ons dorp, een fijne plek om te wonen. Dat wij nu zo slecht in het nieuws komen. Ik ben er ziek van. Ik weet niet wie dat gedaan hebben. Ik schaam mij diep voor jongens die zoiets doen.”

Geïntimideerd

Er wonen zo’n 65 Marokkaans-Nederlandse gezinnen in Noordwijk en als het om jongeren uit die gezinnen gaat, willen El Yaakoubi en Cherkaoui met hun ouders gaan praten. Cherkaoui: “Het is de heilige maand, het is ramadan. We zitten elke avond samen in de moskee. We hadden het geweten als er kinderen van een van ons bij de brandstichters waren. Blijkt het anders te liggen dan gaan we er wat aan doen.”

Van welke afkomst ze zijn interesseert me echt niks. Deze raddraaiers moeten zich aan de afspraken van onze samenleving houden Jan Rijpstra (VVD)

Ook andere omwonenden die met hun boodschappen in en uit de Lidl struinen, zeggen de burgemeester te steunen, al vinden sommigen zijn ingreep te laat. Zij voelen zich al lange tijd geïntimideerd op het plein. Ze willen er wel over vertellen, maar durven niet met naam in de krant.

De tekst gaat verder onder de afbeelding

Politie 's avonds op hun ronde door de wijk. © Phil Nijhuis

Buurtbewoonster Liesbeth Ter Laak (75) durft het wel aan. Ze komt net uit snackbar Boerenburg gelopen. Ze woont hier al tientallen jaren en dat jonge jongens hier rondhangen dat is ook al tientallen jaren zo, zegt ze. “Ach, ik leef goed in deze wijk, als je boodschappen doet, ja, dan hangen ze hier altijd rond. Je moet ze gewoon links laten liggen, dat heb je er geen last van. En wat ze 's nachts doen? Dat weet ik niet, dan slaap ik.”

Erdal Keskin (38) steekt net drie pizza’s in de oven van Pizzeria Shoarma Noordwijk, gelegen naast de snackbar. Recht tegenover zijn zaak staan bankjes, nu leeg, want sinds de verordening hebben de jongens zich hier niet meer laten zien. Hijzelf heeft in het verleden wel een paar keer de politie gebeld, omdat de jongens te harde muziek draaiden. “Maar het zijn geen monsters, ik heb verder geen problemen met ze. Ze komen weleens een Turkse pizza halen. Ik vind het wel goed dat de burgemeester hard ingrijpt als er dingen in de fik gaan. Dat gaat te ver.”

De tekst gaat verder onder de afbeelding

© Phil Nijhuis

Niet iedereen op het plein weet overigens van de noodverordening. Marie Schlünder en Nora Thurow (beiden 19) komen uit het Duitse Bochum en huurden een vakantiewoning in de buurt. “Problemen? Wij zijn toeristen en we vinden het hier heerlijk. Al valt het weer wat tegen."