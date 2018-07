Buschauffeurs 'gematigd positief' over cao-akkoord

Chauffeur Linke is blij dat er een akkoord ligt. Hij rijdt rondes door Maastricht en omstreken, maar staakte vorige week woensdag drie dagen achtereen. Ook vandaag zouden ze gaan staken. Dat was hoognodig, zegt Linke.

"Reizigers reageren vaak verontwaardigd als de bus een paar minuten vertraagd is. Ze denken dat je hebt staan kletsen en koffiedrinken met collega's." Terwijl de vertraging in feite komt doordat de dienstregeling geen ruimte laat voor een toiletbezoek. Als de chauffeur het plassen uitstelt, duurt het anderhalf uur voor hij weer bij een station is.

Bus­maat­schap­pij Syntus dreigde met het inhouden van een groot deel van het salaris van stakende chauffeurs

De vakbonden en werkgeversorganisatie hebben afgesproken dat de 12.000 werknemers gemiddeld 3 procent loonsverhoging per jaar krijgen, met een totaal van 7,5 procent en eenmalig 650 euro. Ook komen er extra pauzes en vermindering van werkdruk. De cao gaat op 1 januari 2018 in en loopt 2,5 jaar. Het betekent dat de chauffeurs nog een half jaar lang door moeten rijden onder de krappe dienstregeling.

De bonden zijn blij met het resultaat. Hanane Chikhi van CNV Vakmensen noemt het een ‘duidelijke en controleerbare verbetering”. Paula Verhoef van de FNV spreekt van ‘een van de betere loonakkoorden van Nederland’. Werkgeversorganisatie VWOV is 'bijzonder verheugd' met het resultaat, aldus voorzitter Fred Kagie. "Vanaf dit punt gaan we verder werken aan het herstellen van de verhoudingen", zei hij.

Deuk opgelopen Die verhouding tussen chauffeurs en werkgevers heeft in sommige regio's de afgelopen dagen een deuk opgelopen. Zoals op de Veluwe, waar stakende buschauffeurs een brief kregen van werkgever Syntus. De busmaatschappij noemde de actie ‘buitengewoon schadelijk en niet verantwoord’. Omdat reizigers en OV-bedrijven de dupe zijn, dreigde de busmaatschappij met het inhouden van een groot deel van het salaris van de stakende chauffeurs. De stakers waren net bezig met een reactie hierop, toen de bonden en werkgevers er zondagavond toch uitkwamen. "We zijn gematigd positief", zegt buschauffeur Hans Koning in Groningen over de afspraken. Eerst willen hij en zijn collega's zien hoe hard de afspraken op papier komen. FNV en CNV leggen deze binnenkort aan hun leden voor. Tot die tijd houden de chauffeurs een slag om de arm.



