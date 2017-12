Burgers werden vergeten bij inspraak over Lelystad Airport

Volgens Van Zutphen is er sprake van een ‘kennelijk ingesleten gewoonte’ bij de overheid om bij grote besluiten onzorgvuldig met de inspraak om te gaan. Van Zutphen heeft zich over de zaak gebogen naar aanleiding van klachten van burgers die vinden dat ze onvoldoende zijn betrokken bij de besluitvorming.

In een brief aan verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen vraagt hij wat haar visie is op de manier waarop de inspraak is verlopen. Ook wil hij weten of zij ruimte ziet voor verbetering.

Begin december kwam een bewonersdelegatie met een adviesrapport aan de minister waaruit ook al bleek dat er veel mis is gegaan met de inspraak. Aanvankelijk leek het de overheid namelijk voldoende om burgers te betrekken via een overlegtafel waar alleen gemeenten van Flevoland bij betrokken waren. Pas laat in het proces werd duidelijk dat er een veel groter gebied dan de directe omgeving last zou krijgen van laag overvliegende vliegtuigen.

. © Trouw/Sander Soewargana

De Ombudsman ziet hoe burgers geconfronteerd zijn met een voldongen feit Wim Liesker, Actiegroep Hoog Overijssel

In een reactie stelde de minister toen dat zij de communicatie met de bewoners over de openstelling van luchthaven Lelystad wilde verbeteren. Hoe serieus de minister de inbreng van de bewoners gaat nemen, bleef echter onduidelijk. Van Nieuwenhuizen wees vooral op het belang van ‘het luisteren naar mensen’.

Actiegroep Hoog Overijssel is in ieder geval blij met de uitspraken van de Nationale Ombudsman. “Hij zegt precies waar het op staat”, zegt Wim Liesker, een van de actievoerders. “Hij ziet hoe burgers zijn geconfronteerd met een voldongen feit zonder kans op inspraak. Ik ben benieuwd hoe de minister reageert op zijn vragen. Duidelijk is in ieder geval dat burgers deze gang van zaken niet meer accepteren.”

