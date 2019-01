Burgers gaan soms te ver bij het beschermen van hun buurt

Burgers die zich inzetten voor de veiligheid van hun buurt claimen meer ruimte en krijgen die ook. “Burgers zijn niet alleen meer de ogen en oren van de politie”, vertelt onderzoeker Vasco Lub van Politie en Wetenschap. “Ze houden ook toezicht bij evenementen, assisteren bij voertuigencontroles en doen mee aan buurtonderzoeken.”

In duizenden appgroepen houden Nederlanders elkaar op de hoogte van verdachte situaties in hun wijk. Die betrokkenheid levert veel positieve resultaten op. Maar vrijwilligers die meer willen doen, houden zich niet altijd aan de regels. “Burgers mogen bijvoorbeeld alleen iemand in de kraag vatten als ze hem op heterdaad betrappen. Maar we zien soms dat een burger iemand staande houdt, alleen omdat hij hem ergens van verdenkt. Of dat burgers zelf iemand gaan opsporen, terwijl dit voorbehouden is aan de politie”, zegt Lub.

Mensen kunnen gaan denken: we bellen de politie pas als we onze verdachten gepakt hebben Onderzoeker Vasco Lub

Racistische opmerkingen als ‘pas op, er liep vandaag een zwarte man door de wijk’ zijn ook geregeld te lezen op buurtapps. Wijkagenten zeggen daar vaak wat van, maar dat beurt niet altijd. “Sommige wijkagenten moedigen bewoners juist aan om alles door te geven, zelfs ook de onderbuikgevoelens.”

Buurtbewoners werken geregeld minstens zo grondig als de politie, zegt Lub. Ongeveer zevenhonderd buurtwachten in de helft van alle gemeenten lopen regelmatig patrouilles. Sommige burgers leggen alle verdachte meldingen en locaties in hun buurt vast in databanken.

Die fanatieke toewijding draagt volgens Lub een risico met zich mee. “Mensen kunnen gaan denken: we houden onze meldingen goed bij, we hebben 1500 wijkgenoten in onze app-groepen, we hebben veertig mensen die op straat patrouilleren. Waarom zouden we de politie nog inschakelen? Die bellen we pas als we onze verdachten gepakt hebben.”

De politie moet volgens Lub dichter bovenop de actieve burgers zitten. “Als je voor de vrijwillige inzet van burgers bent, moet je ook controleren of mensen zich aan de regels houden.”

