Burgemeester Weert eist vervolging asielzoekers

Zes van hen hielden zich daar niet aan, maar het Openbaar Ministerie besloot hen niet te vervolgen. Tot ergernis van Heijmans. Die begint nu een gerechtelijke procedure om alsnog vervolging af te dwingen.

De 26 zorgden eind vorig jaar voor veel onrust in Weert, met geweld in en rond het azc, met ordeverstoringen en winkeldiefstallen. Daarom kondigde Heijmans een noodbevel af op basis van de voetbalwet. Die hield in dat de betrokken asielzoekers nog maar een uur per dag het azc mochten verlaten om boodschappen te doen.

'Daar gaat een heel slecht signaal van uit' Burgemeester Jos Heijmans

Deze vrijheidsontneming kwam Heijmans meteen op kritiek van juristen te staan. "Iedere jurist kan op z'n klompen aanvoelen dat het een burgemeester niet is toegestaan om 'gevangenisstraf' op te leggen", schreef hoogleraar recht Jan Brouwer destijds.

Specifieke personen Maar volgens Heijmans heeft zijn aanpak goed gewerkt en nu verwacht hij ook steun van het Openbaar Ministerie: dat moet de overtreders van dat noodbevel vervolgen. Maar het OM voelt daar niets voor. Zo'n noodbevel moet op specifieke personen toegespitst zijn, oordeelt het, en dat is in dit geval niet goed genoeg gebeurd. Daardoor is een 'succesvolle strafrechtelijke vervolging niet mogelijk', zegt het OM in een verklaring. "Daar gaat een heel slecht signaal van uit", reageert Heijmans in de Telegraaf. De betrokken asielzoekers zorgden voor ernstige overlast, zegt hij, en dat tast het draagvlak voor vluchtelingenopvang aan. Daarom begint hij nu een zogeheten artikel-12-procedure. Via zo'n procedure kan het OM door de rechter gedwongen worden alsnog tot vervolging over te gaan.

