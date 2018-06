Burgemeester Rodenboog van Loppersum zwaait af

Of er nog iets voor hem over was, portefeuilletechnisch, vroeg hij de wethouders vijftien jaar geleden tijdens zijn eerste collegevergadering. Wie ging er over aardbevingen, bijvoorbeeld? ''Ze keken me vreemd aan: waar hééft die man het over? Ik had eens gelezen dat er in de jaren negentig wel eens een beving was geweest, vandaar mijn vraag. Nou ja, vooruit joh, krijg jij de portefeuille aardbevingen, zeiden ze. Heb jij ook iets te doen.''

Drie maanden zat hij op de bok toen hij zijn eerste beving meemaakte. Daarna was het elke week raak.

Afgelopen november hakte hij de knoop door. Zijn vijftienjarig jubileum en zijn 65ste verjaardag zaten eraan te komen. Hij vertelde het alleen aan zijn vrouw en kondigde het aan bij René Paas, de Commissaris van de Koning. Zijn kinderen hoorden het pas eind mei, op zijn verjaardag. Weer een week later, begin juni, maakte hij zijn vertrek wereldkundig.

Hij schrok van de vele geëmotioneerde reacties. ''Mails, brieven, kaarten... ik krijg er een kleur van. Ik heb gewoon mijn werk gedaan, maar blijkbaar heeft dat meer voor mensen betekend dan ik zelf had ingeschat.''

Sluimerende narigheid

Het is dubbel, zegt hij, aan de ene kant is die erkenning hartverwarmend, zoals het dat ook was toen hij in 2013 werd uitgeroepen tot beste bestuurder. Maar liever had hij gehad dat het niet nodig was geweest. ''Want zo'n titel krijg je alleen door ellende.''

En dát is de gasproblematiek: ellende. Waar bij een acute, kortdurende ramp ook de spanning acuut en intens is, bouwt die zich bij sluimerende narigheid langzaam op, en dát gebeurt hier, zegt Rodenboog, een ramp in slow motion, de spanning heeft jaren gehad om te woekeren en zich vast te zetten in de vezels van de Groningers.

Dat voelt hij niet alleen als burgemeester, maar ook als inwoner van een honderd jaar oud huis in hartje Loppersum. ''Lig je daar, om vier uur 's nachts, jezelf steeds weer diezelfde vragen te stellen: gaat de schoorsteen het houden? Wanneer komt de grote klap? Het grijpt ín, het grijpt áán. En je kunt niets doen.''

In 2013 sijpelde de gasproblematiek de landelijke media binnen. Na de beving bij Huizinge (16 augustus 2012) viel er al niets meer te ontkennen, maar toen in januari 2013 bekend werd dat zwaardere bevingen niet konden worden uitgesloten, waren de rapen pas écht goed gaar. ''En ondertussen hadden we week op week een beving. Een heel nare periode'', zegt Rodenboog.

Feitelijk zei de minister, in dat rotjaar: 'U bent niet meer veilig in uw eigen huis.' Bij een Kamerdebat werd duidelijk dat de gasproductie niet zou worden verlaagd. ''Een journalist vroeg me: 'Burgemeester, u bent van openbare orde en veiligheid, wat gaat u doen voor uw bewoners?' Hoe dát voelde... Je wordt gewoon buitenspel gezet door de coalitie in de Tweede Kamer.''

Dat zag hij allemaal niet aankomen toen hij lang geleden min of meer per ongeluk in de politiek belandde.

Als jongetje van drie vertelde hij aan Sinterklaas dat hij later elektricien wilde worden, grinnikt hij. ''Ik sloopte overal de kabels uit. Dat ik in de installatiebranche terechtkwam, was niet meer dan logisch. Ik heb er zevenentwintig jaar met veel plezier gewerkt.''