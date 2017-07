Burgemeester Nijmegen woedend over rondpompen van criminele asielzoekers

In een brief aan minister Blok (veiligheid en justitie) beklaagt hij zich erover dat het Coa op eigen houtje twintig overlastgevende asielzoekers heeft geplaatst in een opvanglocatie in Nijmegen. Daar kwam Bruls pas achter toen de criminaliteit in het Nijmeegse centrum omhoog schoot. De burgemeester weigert nog langer asielzoekers uit veilige landen op te vangen.

Lees verder na de advertentie

Politieonderzoek naar de sterke stijging van zakkenrollerij en winkeldiefstal wees uit dat de daders twintig kansloze asielzoekers waren uit de voormalige Limos-kazerne, die als azc is ingericht. Zeven personen vormden volgens Bruls ‘een harde kern’. Het Coa heeft inmiddels (ook zonder overleg) vijftien van de mannen en vrouwen doorgeplaatst naar andere opvanglocaties. Bruls heeft op eigen houtje die gemeenten gewaarschuwd voor de groep zodat zij maatregelen kunnen treffen.

De vijf in Nijmegen achtergebleven asielzoekers hebben een gebiedsverbod gekregen: ze mogen het terrein van het azc niet af. De andere vijftien mogen Nijmegen niet meer binnen. Bruls zegt aanwijzingen te hebben dat een deel van de groep de volgende opvang niet heeft bereikt en nu rondhangt in de omgeving van de stad. Zodra ze worden gesignaleerd, worden ze opgepakt.

In een ongemeen harde bewoordingen schrijft Bruls dat hij de handelwijze van het Coa ‘onacceptabel’ vindt. ‘Ik vind het belangrijk om op te komen voor mensen die zich in ons land terecht melden met het oog op bescherming. Daarom zijn we in Nijmegen anderhalf jaar geleden ook zeer ruimhartig omgegaan met het verzoek om onze medewerking aan een noodopvang voor 3000 asielzoekers in Heumensoord. Maar de keerzijde daarvan is dat we ook streng zijn jegens degenen die van de asielzoekersopvang misbruik maken. Draagvlak voor een humanitaire benadering van migranten kan alleen standhouden, indien we de criminelen onder hen stevig aanpakken’, aldus Bruls.

Het Coa was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

De groep overlastgevers wordt dit najaar geconcentreerd in een speciale opvanglocatie in Amsterdam-West. Daar gaat een strenger regime gelden voor maximaal vijftig mannen. Ze zitten niet vast, maar de regels zijn strikt en rond de opvang is extra bewaking.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.