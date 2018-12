Burgemeester naar onrustig Paddepoel: even heel duidelijk maken wat we wel en niet tolereren

Het zenuwcentrum van de relletjes is de Voermanstraat. Vrijdagavond laat ging daar een berg afval in vlammen op. Een dag later brandden er meerdere zogenoemde vreugdevuren. Toen hulpverleners wilden ingrijpen, werden zij bekogeld met zwaar vuurwerk en bierflessen.

Zondag kwamen de onrusten tot een voorlopige climax. Die avond begonnen de brandjes al vroeg, tegen zevenen. Hulpdiensten in kogelvrije vesten verzamelden zich bij het overdekte winkelcentrum en trokken vandaar de wijk in. De vuren werden toen al flink gevoed, allerlei spullen belandden op de brandstapels. Ruiten en lantaarnpalen sneuvelden. De Mobiele Eenheid werd ingeschakeld.

Maandagochtend bracht burgemeester Peter den Oudsten een bezoek aan Paddepoel. Daar voerde hij één-op-één-gesprekken met betrokkenen, zegt zijn woordvoerder Niko Beets. “En hen heel duidelijk maken wat we wel en niet tolereren.”

Een beetje een geschiedenis

Paddepoel heeft, net als de belendende wijken Selwerd en Hoogkerk, waar het ook onrustig is dezer dagen, ‘een beetje een geschiedenis’ met vuurwerk. “Maar dit is wel geschiedenis-plus”, zegt Beets. “Als mensen aangeven zich niet meer veilig te voelen in hun eigen wijk, is het tijd om in te grijpen.”

Over de identiteit van de raddraaiers doen verschillende verhalen de ronde. Stadsomroep Oog citeert een wijkbewoner die voetbalhooligans de schuld geeft - die zouden speciaal naar Paddepoel trekken om onrust te stoken. Volgens anderen is dit onzin en zou het juist om Paddepoelsters gaan.

Zaterdag was burgemeester Den Oudsten op bezoek in Hoogkerk, in verband met de vreugdevuren aldaar. Op zijn blog reageert Commissaris van de Koning René Paas op de rellen. ‘Dit is het soort nieuws waar ik nooit aan zal wennen’, schrijft hij. En: ‘Ik geloof dat iedereen met een beetje gevoel voor verhoudingen hetzelfde denkt over geweld tegen hulpverleners: blijft van ze af en laat ze hun werk doen!’

Paas zegt niemand te kennen die ‘een goed woord over heeft voor de bedenkelijke traditie om de jaarwisseling aan te grijpen voor een spoor van geweld en vernieling. Maar dat was ook al zo toen de raddraaiers in Paddepoel nog geboren moesten worden’.