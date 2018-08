Burgemeester Halsema heeft minder geduld met radicale moslims dan haar voorgangers

Krap zes weken na haar beëdiging kondigt Halsema een nieuwe koers aan in de strijd tegen radicalisme: minder geduld met radicalen die balanceren op de grens van het toelaatbare.

Lees verder na de advertentie

GroenLinks'er Halsema ziet weinig in het idee waar interim-burgemeester Jozias van Aartsen (VVD) in juni nog onderzoek naar liet doen: radicalisering bestrijden door uiterst orthodoxe moslims te betrekken bij maatschappelijke activiteiten. Het aantal moskeeën ‘waarvan het bestuur, de vaste imam, externe sprekers en de bezoekers het salafistische geloof aanhangen of prediken’ lijkt te groeien, stelt Halsema. “Soms helt dit over van orthodoxie naar een fundamentalistische, agressieve afkeer van de democratische rechtsstaat.”

Samenwerking met salafisten kan problematisch zijn, stelt islamoloog Joas Wagemakers van de Universiteit Utrecht. “Het is zeker niet op voorhand gedoemd te mislukken. Maar je hebt soms wel met mensen te maken die de grenzen van de wet opzoeken. Dat kan dit soort overleg lastig maken.”

De burgemeester luisteren naar ‘mensen wier stem zacht klinkt’, zij die bekneld worden door extremisten

Duimschroeven aandraaien Ook op andere gebieden wil Halsema de duimschroeven aandraaien. Moskeefinanciering vanuit het buitenland moet aan banden gelegd en radicale predikers moeten minder ruimte krijgen. Op welke manier de gemeente contact blijft houden met salafistische moskeeën, is onduidelijk. Haar woordvoerder kon daar niet direct antwoord op geven. In het najaar presenteert Halsema uitgewerkte plannen. Wel is duidelijk is dat de gemeente meer contact zal zoeken met individuen in en rond de uiterst orthodoxe gemeenschappen. De banden met sleutelfiguren worden aangehaald en er moeten nieuwe vrijwilligersnetwerken komen. “Het aandeel dat vrouwen (moeders, zussen en vriendinnen) kunnen hebben in het tegengaan van radicalisering wordt tot nu toe weinig benut”, stelt Halsema in haar brief. Ook wil de burgemeester luisteren naar ‘mensen wier stem zacht klinkt’, zij die bekneld worden door extremisten. En er komt een ’solide wetenschappelijk netwerk’ dat haar over radicalisme zal adviseren.

Een nieuwe start Met de stevige toon lijkt Halsema een nieuwe start te willen maken. Onder haar voorganger Eberhard van der Laan, maakte de afdeling die het hoofdstedelijke anti-radicaliseringbeleid moest uitvoeren zich schuldig aan fraude en belangenverstrengeling wat, zo zei Van der Laan toentertijd, het gezag van de gemeente ondermijnde. NRC en De Telegraaf constateerden de afgelopen maand dat er veel meer mis gaat. In de El Tawheedmoskee lijkt al enige tijd een groep geradicaliseerde moslims samen te komen, onder wie twee Syriëgangers. En twee ronselaars zijn jarenlang niet opgepakt omdat de politie dwars zou liggen. Halsema ontkent dat de gemeente jihadisten uit het oog heeft verloren. De roep om meer middelen om financiering en prediking in de gaten te houden, klinkt breed. Burgemeester Krikke van Den Haag pleitte in april al voor wetgeving die het mogelijk maakt om ‘ontwrichtende prediking’ aan te pakken, en om buitenlandse financiering van moskeeën beter in beeld te brengen.

Lees ook: