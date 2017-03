Buitenlander studeert graag in Nederland

In tien jaar tijd is het aantal buitenlandse studenten aan Nederlandse hogescholen en universiteiten verdubbeld. Meer dan 81.000 buitenlanders volgen een volledige opleiding in Nederland, blijkt uit cijfers die internationaliseringsorganisatie Nuffic vandaag publiceert.

Vooral de groei van dit jaar is opvallend: nog nooit was de stijging ten opzichte van het vorige collegejaar zo groot. Dat komt niet uit de lucht vallen. Hogescholen en universiteiten zetten in hun marketing steeds meer in op het verleiden van buitenlandse jongeren.

Opleidingen zien vele voordelen. Buitenlanders halen hogere cijfers dan Nederlandse studenten en zijn gemotiveerder, blijkt uit meerdere onderzoeken. Daarmee motiveren ze de rest van de studenten om net wat harder te werken, wat de kwaliteit van het onderwijs verhoogd.

Daarbij is het volgens universiteiten en hogescholen goed om al jong te leren omgaan met cultuurverschillen. Al is het maar om studenten voor te bereiden op sollicitaties in het buitenland of op de omgang met collega’s die van heinde en verre komen.

Een derde reden voor hogeronderwijsinstellingen om studenten in het buitenland te werven, is zakelijker: universiteiten en hogescholen worden de komende jaren van hen afhankelijk, willen ze niet te klein worden. Het aantal Nederlandse 17- en 18-jarigen neemt af en met minder studenten krijgen universiteiten en hogescholen ook minder geld van de overheid.

Goed voor de schatkist De Nederlandse schatkist profiteert ondertussen mee. In 2012 becijferde het Centraal Planbureau al dat buitenlandse studenten 450 miljoen euro bijdragen aan de staatskas. Nuffic schat met nieuwe gegevens dat dit bedrag kan oplopen tot maar liefst 1,57 miljard. De groei van het aantal buitenlandse studenten komt vooral op conto van de universiteiten. Daar komt dit collegejaar 18 procent van de studenten uit het buitenland, tegen 16 procent vorig jaar. De Universiteit Maastricht staat al jaren aan de top en heeft nu voor het eerst meer buitenlandse dan Nederlandse studenten. Vooral de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) worden nu ook snel internationaler. Die laatste is de snelste stijger, niet toevallig. De universiteit ligt in een regio met een krimpend inwonersaantal en moet al anticiperen op het dalende aantal Nederlandse studenten. Vijf jaar geleden kwam een op de tien RUG-studenten uit het buitenland, dit jaar al één op de vijf. De Nuffic en de universiteiten en hogescholen mogen dan blij zijn met hun internationale instellingen, voor Nederlandse jongeren betekent het dat ze voor opleidingen die selectie toepassen, moeten concurreren met ambitieuze buitenlanders.

Numerus fixus opleidingen Vindt er verdringing plaats? Nee, zegt directeur Freddy Weima van de Nuffic. Buitenlanders kiezen vaker voor een masteropleiding, terwijl de opleidingen met een studentenstop bijna allemaal bacheloropleidingen zijn. “In de opleidingen met een numerus fixus zien we weinig buitenlanders.” Dat zal ook deels te verklaren zijn doordat veel fixusopleidingen in de zorgsector en aan de rechtenfaculteiten zitten, en daar wordt veelal in het Nederlands lesgegeven. 'Die opleidingen zijn van oudsher heel divers. En dat komt de kwaliteit enorm ten goede.' Bij opleidingen als het conservatorium en de kunstacademie moeten Nederlanders wel regelmatig wijken voor een buitenlandse student. Dat is volgens Weima altijd zo geweest. “Die opleidingen zijn van oudsher heel divers. En dat komt de kwaliteit enorm ten goede.” Nederlandse jongeren blijken honkvaster dan hun leeftijdsgenoten elders. Zo’n twee procent kiest voor een volledige studie in het buitenland, minder dan het Europees gemiddelde. Dat is makkelijk te verklaren. Het Nederlandse onderwijs staat hoog aangeschreven en is Europees gezien niet duur. Bovenop de 81.000 buitenlanders die hier een volledige opleiding volgen, komen nog eens grofweg 30.000 buitenlanders hier een paar maanden studeren, promoveren of stage lopen.

