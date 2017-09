Budget jeugdzorg in de helft van de gemeenten al op

Uit een onderzoek van de NOS en Binnenlands Bestuur onder 228 gemeenten blijkt dat ruim driekwart van de gemeenten inmiddels een wachtlijst voor jeugdzorg heeft.

Bij de overheveling van jeugdzorg van het Rijk naar de gemeenten per 1 januari 2015 was de verwachting dat de kinderen beter en efficiënter geholpen konden worden, met name via preventief beleid en maatwerk. Elk jaar wordt daarom verder op het jeugdzorgbudget bezuinigd.

Veel gemeenten signaleren dat de sociale problematiek van kinderen toeneemt, zoals door vecht­schei­din­gen

Maar uit het onderzoek blijkt dat bijna driekwart van de gemeenten de zorgvraag juist ziet toenemen. Bovendien kloppen kinderen ook aan met steeds zwaardere zorgvragen, meldt nog eens driekwart van de ondervraagde gemeenten.

Het grotere beroep op de jeugdzorg komt volgens veel gemeenten onder meer doordat sociale wijkteams tegen meer problemen aanlopen en dan hulp inroepen. Ook signaleren veel respondenten dat de sociale problematiek van kinderen toeneemt, bijvoorbeeld door vechtscheidingen.

Aan de enquête deden 248 van de 388 gemeenten mee, ruim 60 procent. De respons van 20 gemeenten kwam te laat om nog te kunnen worden verwerkt in het onderzoek, maar is wel inhoudelijk bekeken, aldus de NOS.

Miljoenentekort De verwachte tekorten lopen per gemeente op van enkele honderden euro’s tot 12 miljoen, blijkt uit het onderzoek. Gemeenten hebben al geprobeerd de problemen op te lossen door uit eigen middelen bij te passen, zoals door extra geld over te hevelen uit andere zorgposten – meestal uit de Wmo-pot –, uit de speciale reserves, of uit ‘incidentele posten’ zoals meevallers. Desondanks komen veel gemeenten voor de resterende maanden van dit jaar niet uit de financiële problemen wat betreft de jeugdzorg. Zij overwegen daarom strengere afspraken te maken met zorgaanbieders of nog sterker in te zetten op preventie. Een klein aantal gemeenten overweegt ook de wachttijden te laten oplopen (7 procent) of zelfs een patiëntenstop (6 procent) in te voeren. Ook volgend jaar denken bijna negen van de tien onderzochte gemeenten (87 procent) niet uit te komen met het zorgbudget. In het onderzoek geven gemeenten aan dat zij meer tijd nodig hebben voor een 'innovatiever' en passender zorgaanbod. Veel gemeenten pleiten ook voor het langzamer doorvoeren van de bezuinigingen. Kinderombudsman Margrite Kalverboer meldde afgelopen februari al een flinke toename van het aantal crisisplaatsingen in de gesloten jeugdzorg en een toename van het aantal ondertoezichtstellingen. © anp

Manifest Afgelopen februari luidde een aantal instanties in de jeugdzorg de noodklok over de problemen sinds de decentralisatie in 2015. In een gezamenlijk manifest stelden Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, koepel voor gehandicaptenzorg VGN en de orthopedagogische vereniging VOBC, dat sinds gemeentes jeugdzorg regelen, kinderen die hulp nodig hebben te lang moeten wachten en ook vaak de verkeerde hulp krijgen. Zij kregen bijval van Kinderombudsman Margrite Kalverboer. Ook zij zag een flinke toename van het aantal crisisplaatsingen in de gesloten jeugdzorg en signaleert een toename van het aantal ondertoezichtstellingen. En, na de aanvankelijke daling in 2015, belanden steeds jongere kinderen in de gesloten jeugdzorg. Geld is volgens Kalverboer een cruciale factor; bezuinigingen dwingen aanbieders te werken tegen steeds lagere prijzen. Lees ook: Harde kritiek op jeugdzorg bij gemeente en Crisis in Venlo door Jeugdzorg

