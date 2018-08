Brute verkrachting houdt Rotterdamse volksbuurt bezig: 'Ik had het kunnen wezen'

Het is vakantie in De Esch, een multiculturele volksbuurt in Rotterdam. Blauwe en roze parasols vullen de tuintjes, een oude man loopt met zijn overhemd open en op zijn slippers een rondje met zijn hond. Marie Jose (26) belt tegenover haar flat in het Creools met haar broer. Een opmerking van haar buurvrouw die een sigaretje rookt op haar balkon verstoort de ogenschijnlijke vrede. “Vanavond een stille tocht, hè. Voor die studente die verkracht is.” Op die tocht, van het Centraal Station naar de wijk, kwamen gisteravond uiteindelijk enkele honderden mensen af.

Het had overal kunnen gebeuren, maar het gebeurde hier. Een Indonesische uitwisselingsstudente van twintig fietste twee weken geleden op zaterdagochtend van Rotterdam Centraal naar haar huis in de Herman Bavinckstraat. Daar zette ze om half zes haar fiets op slot, toen een achttienjarige man haar aanviel. Hij verkrachtte haar op straat terwijl het al licht werd. Ze raakte zwaargewond.

“Ik had het kunnen wezen”, zegt Jose. De uit Haïti afkomstige wijkverpleegster staat naast haar auto, die niet wil starten. Ze woont in de straat waar het gebeurde. “Ik ga heel vaak tot laat stappen en dan kom ik ook ’s ochtends pas thuis”, vervolgt ze. “Ik ben zo geschrokken, er gebeurt hier nooit iets. Nou ja, oké, één schietpartij. Maar dat was anders.” Ze slaat haar dreads achter haar schouder en opent de motorkap. “In deze buurt letten we op elkaar. Natuurlijk kon het overal gebeuren, maar het komt wel dichtbij”, zegt ze. “Als ik mijn auto nu niet voor de deur kan parkeren, bel ik mijn moeder terwijl ik naar huis loop. Voelt veilig, weet je.”

Hart onder de riem

Ze weet buurman Cornelis Janssen (61) over te halen haar te helpen met de auto. “Als ik de vader van dat meisje was, weet ik niet wat ik had gedaan”, zegt die. “Maar laten we blij zijn dat die jongen is gepakt.”

Die gedachte deelt Jos van Veen (61) van buurthuis De Esch - door de twee vrouwen naast hem steevast ‘Jos the boss’ genoemd. “Kijk”, begint hij, “er was even sprake van dat een mannetje uit de wijk de dader zou zijn. Deze wijk is zo klein, dat verhaal ging als een lopend vuurtje en dat wil je niet. Het is voor iedereen goed dat de dader snel is gepakt. Wel vreemd dat niemand iets heeft gemerkt, maar mooi om te zien hoe de wijk zich inzet om haar een hart onder de riem te steken.”

Zijn vrouw Helma van Veen (58), eigenaresse van tabakszaak Cigo, zag hoe het incident de buurt verenigde. “Dit is een dorpje in een grote stad. Iedereen heeft het erover. Mensen zijn geschrokken. Ze zijn niet bang, maar wel voorzichtig. Twee buurtbewoners kwamen hier in de hal van het winkelcentrum staan met een tafeltje, een stapel gekleurde kaarten en balpennen. 536 mensen uit de buurt schreven een kaartje voor het meisje, zelfs kinderen maakten een tekening. Dat raakt je.”

Voor moeder Saba Hadgu (50) voelt de straat waarin ze woont niet meer als thuis. In het trappenhuis van het flatgebouw aan de Herman Bavinckstraat loopt ze zuchtend naar haar deur. “Ik heb een dochter. Het is afschuwelijk om je zo onveilig te voelen. Ik woon hier nu zes jaar en ik ben nog nooit zo bang geweest om mijn kind naar buiten te sturen”, zegt ze, terwijl ze haar zonnebril op haar neus zet en zich omdraait om verder te lopen. Ze mompelt: “Was ik maar nooit verhuisd”.