Brusselse burgers bieden vluchtelingen een bank, een bed, een kamer voor de nacht

In de schemering van de stoplichten aan de rand van het Brusselse Maximiliaanpark staat een vijftigtal Belgen. Veertigers, vijftigers en zestigers, diep weggedoken in hun winterjassen, de handen warm wrijvend. Het loopt tegen negen uur en het vriest.

Marketingmanager Cécile (42) heeft een drukke werkdag achter de rug. Nu tuurt ze naar de menigte voor zich, op zoek naar een bekend gezicht. Ze heeft twee slaapplaatsen in de aanbieding in haar Brusselse herenhuis.

Zolang ze geen asiel aanvragen in België, hebben ze geen recht op onderdak maar riskeren ze opgepakt en teruggestuurd te worden. Zo simpel is het, vindt staatssecretaris van asiel Theo Francken, die koste wat kost een tweede 'jungle van Calais' wil voorkomen.

Zoals iedere avond hebben zich in het park honderden migranten verzameld. Het zijn vooral Soedanezen, Eritreeërs en Ethiopiërs, maar ook Afghanen, Syriërs en Irakezen. Transmigranten worden ze in België genoemd; vrijwel allemaal zijn ze onderweg naar Groot-Brittannië.

"Hoe grover de uitspraken van staatssecretaris Francken over migranten, hoe harder wij groeien", zegt initiatiefneemster Adriana Costa Santos (23). Via een speciale facebookpagina inventariseert zij overdag wie die avond migranten kan herbergen. Vanaf half 9 melden de opvangfamilies en chauffeurs uit Brussel en omstreken zich aan het park. Elke avond vinden 450 migranten zo een slaapplaats, al duurt het soms tot middernacht voor iedereen is ondergebracht.

Wat eind september met een facebookoproepje van een Portugese studente in Brussel begon - wie had er ruimte om acht hulpbehoevende migranten op te vangen? - is in een paar maanden uitgegroeid tot een goed geolied burgerplatform met 30.000 leden.

Eerst wat huiverig

"Hé Selim!", roept Cécile naar een jongen met een grijze muts met zilveren ster. "Zoek je een bed? Ik heb twee plekken, kies maar wie met je meegaat." Dat wordt even lastig, vertelt Cécile, die Selim vorige week al twee nachten over de vloer had. "Hij reist al een hele tijd met twee kameraden, ze vinden het ambetant (vervelend, red.) als ze uit elkaar moeten." Cécile liet zich begin januari overtuigen om te helpen. Als alleenstaande moeder was ze eerst wat huiverig om vreemden in huis te nemen. Maar toen een bekende iemand zocht om zijn Soedanese gast over te nemen, durfde ze het wel aan.

"Dat was wel wennen. Je vraagt je af: Wat voor eten kan ik klaarmaken? Geen bloemkool met bechamelsaus weet ik nu." Lachend: "Alles wat crèmerig is of met kaas valt absoluut niet in de smaak."