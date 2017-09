Brug vernoemd naar held van de Bijlmerramp

Pa Sem ging terug het brandende gebouw binnen en redde de jongen

Pa Sem (zijn echte naam was Willem Synor) werkte ten tijde van de ramp als vrijwilliger in een buurthuis, waar hij vaak op kinderen van alleenstaande moeders paste. Zo ook op de zondagavond van de ramp, aanstaande woensdag 25 jaar geleden. Zeven kinderen wisten met hem aan de brand te ontkomen, een achtste bleek achtergebleven te zijn. Pa Sem ging terug het brandende gebouw binnen en redde de jongen.

Zijn daad leverde Pa Sem ernstige brandwonden op waarvan hij de rest van zijn leven last hield. In 1995 verhuisde hij naar Suriname. Daar overleed hij in 2008, 71 jaar oud. Pa Sem heeft ooit wel een onderscheiding van de gemeente Amsterdam gekregen. Maar een borstbeeld - waarvoor zo'n tien jaar geleden zelfs al een model gemaakt was - kwam er niet. De brug ligt vlak bij de plek van de ramp én bij het monument voor de Bijlmerramp. De nieuwe naam van de brug wordt woensdag onthuld door Pa Sems dochter.