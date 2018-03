Broek met elektroden brengt verlichting bij een dwarslaesie

Op zijn werk als arts op de dwarslaesie-afdeling van revalidatiecentrum Reade aan de Amsterdamse Overtoom ziet Christof Smit regelmatig mensen die net in een rolstoel zijn beland. Bijvoorbeeld na een motorongeluk, schietpartij, mislukte zelfdoding, een ziekte of het innemen van te veel lachgas.

Wereldwijd hebben geschat tweeënhalf miljoen mensen een dwarslaesie, in Nederland zo'n 12.500. "Elke nieuwe patiënt raakt me weer. Het zet iemands leven echt op zijn kop. Na een tijdje lukt het vaak wel weer kwaliteit van leven te ervaren", vertelt Smit.

De lezer staat niet alleen in zijn vraag. Van de mensen met een dwarslaesie krijgt 80 tot 85 procent een nare doorligwond, meestal op het zitvlak. "Dan worden zij letterlijk wéér uit het leven gerukt, weer hier opgenomen. Soms moeten zij geopereerd worden, maar ze moeten hoe dan ook bedrust nemen. Het gaat dan fysiek én psychisch slecht, want hun sociale leven en werk lijden eronder."

In het begin moest er natuurlijk veel worden getest. Hoeveel stroom gebruik je? Hoe lang? Wanneer gaat het pijn doen? Kun je de broek ook 's nachts gebruiken? "Dat hebben we getest op basis van literatuur en protocollen. Acht mensen gingen er twee weken lang elke nacht mee slapen. Wat bleek? Door en na de stimulatie blijven de spieren samentrekken en zijn ze dus actief. Mensen sliepen juist beter. Eén houding aannemen, wat met een dwarslaesie vaak niet anders kan, is slecht voor de doorbloeding."

Hij ging ervoor naar het Amerikaanse Michigan. Samen met een fabriek ontwikkelde hij daar een broek die nog het meest lijkt op een fietsbroek. "Je wilt het mensen makkelijk maken. Zij hebben al genoeg gedoe. Met deze broek zitten de elektroden gelijk op de goede plek. Je kunt de broek dragen in bed of in de stoel, naar eigen voorkeur."

'Gewoon boerenverstand'

Wie de broek drie keer per week een half uur draagt, ziet na twee maanden echt resultaat: in toename van volume in de bilspieren en de hamstrings. Het is 'gewoon boerenverstand', meent Smit bescheiden en dus zeker een oplossing voor wie weleens kampt met decubitus.

Inmiddels heeft Reade een expertiseteam voor elektrostimulatie. Uit het hele land komen patiënten naar de Overtoom. Een arts en een therapeute helpen met advies.

Ik verdien er helemaal niets aan. En deed al het werk in mijn eigen tijd.

De broek kost zo'n 500 euro en wordt nog niet standaard vergoed. Daarover is Reade samen met de patiëntenvereniging in gesprek met het ministerie. "Het werkt, het is veilig en relatief eenvoudig aan te brengen tegen lage kosten. Daarom moet het standaard in het ziektepakket komen. Tot die tijd breng ik per persoon medisch advies uit en probeer de verzekeraar te overtuigen hoe belangrijk dit kan zijn."

Er zijn nu in Nederland zo'n honderd broeken verkocht. "Het begint nu als een razende te lopen. De broek gaat zes à acht jaar mee." Verkoopcijfers uit Amerika heeft hij niet.

Of hij miljonair is geworden met zijn uitvinding? Dokter Smit lacht kort. "Allesbehalve. Ik verdien er helemaal niets aan. En deed al het werk in mijn eigen tijd."

In de rubriek 'Het Consult' beantwoorden experts gezondheidsvragen van lezers.