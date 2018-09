Britten willen vrouwenhaat verbieden

In het Verenigd Koninkrijk vallen op dit moment misdrijven die zijn ingegeven door rassenhaat, religieuze motieven, seksuele oriëntatie of handicap wel onder de vlag van een ‘hate crime’, maar is vrouwenhaat geen aparte categorie.

Daar is discussie over sinds uit een landelijk onderzoek bleek dat 45 procent van de vrouwen in het Verenigd Koninkrijk ooit te maken had met seksuele intimidatie. Twee derde van de vrouwen verklaarde haar gedrag te hebben aangepast na een incident op straat.

De komst van internet heeft de zaken verergerd. Tegenwoordig komt het bijvoorbeeld vaker voor dat vrouwen onder hun rok worden gefotografeerd. In eerste instantie wilde Engeland dat fenomeen, ‘upskirting geheten, verbieden, maar een voorstel met die strekking haalde in juni van dit jaar net geen meerderheid.

Het registreren van vrouwenhaat was vlak daarna een aanbeveling van twee samenwerkende universiteiten in Nottingham, die onderzochten wat het resultaat was van een proef van de politie in Nottinghamshire. Die noteerde twee jaar lang bij alle aangiften of er ook sprake was van vrouwenhaat. Dat bleek in 73 van de 174 aangiften waarbij de mogelijkheid bestond, op de achtergrond mee te spelen.

Als definitie van vrouwenhaat gebruikte de politie van Nottinghamshire ‘gedrag tegen vrouwen omdat het vrouwen zijn’. De mate waarin het voorkwam verbaasde de onderzoekers, die meteen aanbevolen om de registratie landelijk in te voeren.