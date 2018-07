Britse studie ontdekte al: te kleine baby's groeien niet door viagra

De babyonderzoekers van het Amsterdam UMC wisten eind vorig jaar al dat viagra een ineffectief middel leek voor baby’s met een groeiachterstand. Dat bleek uit een Brits onderzoek, gepubliceerd in het gerenommeerde blad The Lancet.

Het betreft qua opzet een vergelijkbare studie als het onderzoek dat het ziekenhuis gisteren plotsklaps stopzette vanwege de dood van elf baby’s. Zij overleden aan een longaandoening die in verband wordt gebracht met viagra, een middel dat de bloedvaten verwijdt en de moederkoek vergroot.

"Wij willen benadrukken dat het beslissende antwoord of deze therapie effectief is of niet, nog niet bekend is”, reageerde de hoofdonderzoeker van het AUMC, Wessel Ganzevoort, samen met andere wetenschappers in The Lancet op het Britse onderzoek. De Britse studie was een eerste in een groot, internationaal opgezet onderzoek met de naam ‘Strider’.

Stoppen of niet

Had het Amsterdamse ziekenhuis op basis hiervan de studie moeten stopzetten? Een woordvoerder van het AUMC reageert: “De studie liet geen positieve, maar ook geen negatieve resultaten zien. Geen positief effect is wat anders dan een opvallende sterfte in de medicijngroep."

Zij benadrukt dat de Britse studie kleiner was. Het aantal vrouwen dat viagra kreeg (70) is nu vergelijkbaar met de Nederlandse studie (93), maar dat komt doordat het onderzoek is stopgezet. Het was groter opgezet. "De Britse studie liep gelijktijdig met deze studie en is eerder afgerond. De uitkomst was niet genoeg reden om te zeggen: dus stoppen we met deze studie."

Dat het zo schadelijk was als nu is gebleken door de dood van elf baby’s, hadden de Amsterdamse onderzoekers op basis van die studie niet kunnen bevroeden. Gisteren werd ook duidelijk dat er nog 10 à 15 vrouwen zijn die het middel geslikt hebben en nog moeten bevallen. Zij zitten in spanning. Volgens de woordvoerder zijn de baby’s die zijn geboren en van wie de moeders viagra hebben geslikt, buiten levensgevaar.