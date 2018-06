Britse overzeese gebieden vrezen openbare registers

Britse overzeese gebieden liggen in het Verenigd Koninkrijk onder vuur omdat niet transparant is wie de echte eigenaar is van de economische activiteiten in veertien van deze landen. Het Britse parlement wil daar een einde aan maken en overzeese gebieden verplichten registers van aandeelhouders van vennootschappen openbaar te maken. Die beslissing stuit op veel verzet. De Maagdeneilanden, een van deze gebieden, bereiden zich al voor op een rechtszaak tegen het VK.

In de volksmond worden Britse overzeese gebieden - bijvoorbeeld door het IMF - als belastingparadijs aangeduid. De gebieden, waaronder eilanden zoals Bermuda en de Kaaimaneilanden, kennen een grote financiële sector, door het IMF ook wel 'verborgen rijkdom' genoemd.

Van de vele vennootschappen op deze eilanden is meestal niet bekend wie de echte eigenaren zijn. De gebieden komen bijvoorbeeld regelmatig voorbij in de Panama Papers, uitgelekte documenten van juridisch dienstverlener Mossack Fonseca, waaruit onder meer Trouw publiceert.