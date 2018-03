Breda kiest voor vuilniswagens op waterstof

Vanaf 2019 zullen tien van de 45 Bredase vuilniswagens op waterstof rijden. Als de proef succesvol verloopt, schaft Breda meer waterstofvuilniswagens aan, zegt Paul de Beer (D66), wethouder Duurzaamheid. Bij de bussen hoopt Breda hetzelfde patroon te volgen, maar de zeggenschap daarover ligt bij de provincie Noord-Brabant.

Lees verder na de advertentie

De technologie achter deze alternatieve brandstof staat nog in de kinderschoenen. Toch hoopt Breda dat zijn waterstoftankstation kan helpen bij het doorbreken van een vicieuze cirkel: “Autoproducenten wachten op voldoende tanklocaties en brandstofleveranciers wachten op voldoende afname”, zegt De Beer. Op dit moment zijn er waterstoftankstations in Helmond, Rhoon en Arnhem. Breda en Noord-Brabant gaan samenwerken met PitPoint en WaterstofNet. PitPoint bouwt en exploiteert het tankstation. WaterstofNet verzorgt de coördinatie. De bedrijven ontvangen subsidie van de Europese Commissie voor het project.

De provincie Noord-Brabant steunt het project. Streven is dat in 2025 al het openbaar vervoer in de provincie rijdt zonder dat het CO2 en andere vervuilende stoffen als stikstofoxiden en fijnstof, uitstoot. Noord-Brabant hoopt dat er in 2020 100.000 elektrische auto’s in de provincie rondrijden.