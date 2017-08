Brandweer kampt met personeelstekorten door forensen

De Nederlandse brandweer bestaat voor 80 procent uit vrijwilligers. Deze ruim 19.500 mensen hebben naast hun vrijwilligerswerk vaak een baan buiten hun woonplaats. In Hoevelaken is er na vijven genoeg brandweerpersoneel, maar overdag is het een uitdaging om de bezetting compleet te hebben, zegt woordvoerder Allard Schimmel van de regio Gelderland Midden.

“Hoevelaken is echt een forensendorp. Inwoners slapen er, maar zijn overdag elders voor hun werk. Nog geen twintig kilometer verder ligt Kootwijkerbroek, waar mensen wonen én werken. Daar hebben we totaal geen moeite met de bezetting.” Overigens ziet Schimmel bij alle posten grote flexibiliteit: vrijwilligers blijven gerust een uurtje langer als dat nodig is.

Regionaal

Woordvoerder van Brandweer Nederland Frank Huizinga benadrukt dat de problemen alleen in sommige regio's spelen, niet landelijk. Wel zou er landelijk iets kunnen veranderen aan de wet- en regelgeving, vindt hij. Zo onderzoekt Brandweer Nederland of het mogelijk is om functiespecifieke eisen te stellen. Nu moet een brandweermedewerker volgens de wet van alle markten thuis zijn en daarin worden opgeleid en geoefend. "De een is goed in technische hulpverlening, de ander in wateroverlast, maar nu moeten vrijwilligers alles kunnen. Daarmee vraagt de brandweer veel van vrijwilligers. Ze zijn elke week een avond kwijt om te oefenen."

Vanwege de tekorten hebben verschillende regio's hun wervingsbeleid aangepast.

Zo werft regio Midden en West-Brabant inmiddels mensen die buiten werktijd in hun eigen woonplaats inzetbaar zijn, en overdag in de plaats waar ze werken. “We gaan voor driehonderd procent bezetting, waardoor we geen problemen hebben met uitruk”, zegt woordvoerder Martine Willems.