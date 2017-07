Brand in Limburgse hooiopslag vond plaats in een juridisch niemandsland

Geüniformeerde beveiligers bewaken de mergelgroeve bij het Belgische Kanne waar een week lang de enorme hooibrand woedde. Ze moeten voorkomen dat buurtbewoners een kijkje nemen, maar ze zijn óók een mooi voorbeeld van de gedempte put en het verdronken kalf. Hadden de gemeenten en de provincies aan beide zijden van de grens vóór de brand maar zoveel aandacht voor de hooiopslag gehad.

Nu de materiële en cultureel-historische schade wordt opgemaakt, dringt de vraag zich op hoe boer Mathieu Vrancken ooit toestemming heeft kunnen krijgen om 600 kuub hooi op te slaan in een groeve die direct is verbonden met een historisch gangenstelsel van wel 500 kilometer lengte. Dat hooi was als een aanmaakblokje in een enorme barbecue.

Eerder deze week vertelde Edmond Staal van het Limburgs Landschap, eigenaar van de Cannerberg, dat Vrancken een historisch recht bezit om de groeve te gebruiken. “Het Limburgs Landschap moest hem in kader van de ‘erfdienstbaarheid’ toegang verschaffen, mits hij beschikte over de nodige vergunningen", aldus Staal.

Vergunning Boer Vrankens land ligt in België, maar op het moment dat hij de ondergrondse groeve instapt, is hij in Nederland. Hij moest dus bij de Nederlandse provincie Limburg aankloppen voor een vergunning. Die kreeg hij op basis van de Mijnbouwwet. Volgens Bas Albersen van de provincie wordt in dat kader slechts een tweeledige toets verricht. “Vraag één is: Hoe staat het met de gesteentemechanische veiligheid”, zeg maar lees: instortingsgevaar. “En vraag twee: Worden er geen ontplofbare stoffen opgeslagen?” Van beide was geen sprake, dus boer Vrancken kreeg in 2016 opnieuw toestemming. De gemeente Maastricht moest vervolgens oordelen of het agrarisch bedrijf van de boer aan alle voorwaarden voldeed. Dat gebeurde op basis van het nieuwe ‘Activiteitenbesluit’ dat sinds 2013 algemene milieuregels voor bedrijven geeft. Eerder was er kritiek op deze nieuwe regelgeving omdat de brandveiligheid daarin nog nauwelijks wordt getoetst. Het antwoord van het ministerie van infrastructuur en milieu was dat die brandveiligheid al in andere regelgeving wordt gecontroleerd, bijvoorbeeld in de bouwregelgeving. Dat zou maar dubbel werk opleveren.

Controle Probleem is echter dat een groeve of grot géén bouwwerk is, waardoor de hooiopslag van boer Vrancken buiten de controle viel. Woordvoerder Rik van Laake van Maastricht zegt het als volgt: “De gemeente had in deze situatie dus ook geen grond om te acteren met het oog op de brandveiligheid.” De kwetsbare hooiopslag bevond zich als het ware op een juridisch niemandsland. Juridisch konden Maastricht en de provincie Limburg dan wel weinig, maar beleidsmatig was er wel degelijk ruimte. Wat hier ontbreekt, zegt Peter van de Leur, is het gezond verstand. Van der Leur is brandveiligheidskundige van adviesbureau DGMR en gespecialiseerd in veiligheid in ondergrondse infrastructuur. “Als je logisch nadenkt, moet je tot de conclusie komen dat de opslag van een grote hoeveelheid zeer brandbaar hooi niet samengaat met een omvangrijk stelsel van zeer kwetsbaar erfgoed.” Ook al waren de vergunningen juridisch in orde, “was de opslag daarmee ook verstandig? Dat is een heel andere vraag, en overigens niet moeilijk te beantwoorden.” Juridisch konden Maastricht en de provincie Limburg dan wel weinig, maar beleidsmatig was er wel degelijk ruimte. Van der Leur: “De burgemeester had bijvoorbeeld een beroep op de boer kunnen doen om van de opslag af te zien, of deze te verplaatsen naar een loods waarvan de gemeenten ter tegemoetkoming de helft van zou kunnen betalen.” Ook had de gemeente, of de eigenaar, de hooiopslag en de rest van het gangenstelsel met een betonnen muur kunnen scheiden.” En dan is er nog de brandweer van Maastricht: die kan iedereen en alles controleren en waarschuwen voor brandonveilige situaties. Door dat niet te doen, heeft ze een hele week moeten blussen.

