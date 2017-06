Brabantse wethouder wil boete voor berooide bejaarde betalen

Dat ze vervolgens een boete van 64 euro kreeg omdat ze een stukje door voetgangersgebied reed, ging haar nichtje dan ook te ver. Maria Elshof doopte haar pen in vitriool en schreef een brief aan het Valkenswaards Weekblad. Haar tante heeft slapeloze nachten van de boete en ligt te piekeren hoe ze dit bedrag moet betalen, zegt ze.

De ordehandhavers beseffen niet wat ze haar tante aandoen en zouden zo'n misverstand vast door de vingers zien als het hun eigen oma betrof.

Die boodschap liet Mart Wijnen niet onberoerd. De CDA-wethouder voor verkeer, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting van Valkenswaard wil de boete graag voor de hoogbejaarde vrouw betalen en roept mensen via Facebook op om hem met haar in contact te brengen.

'Een 83-jarige dame die een bekeuring krijgt op de Corridor...', schrijft hij. 'Natuurlijk had de politie het recht. Maar had dit niet anders gekund, vraag ik me dan af... Als iemand weet wie ze is en waar ik haar kan vinden, zorg ik dat ze die 64 euro krijgt.'

Zijn woordvoerder benadrukt een tikkeltje nerveus dat Wijnen heus geen kritiek heeft op het handelen van de politie, maar dat hij het zo sneu vond voor de vrouw en vanuit zijn emoties reageerde.

Hij heeft een beetje spijt van de impulsieve publiekelijke oproep, maar dat staat zijn barmhartige intenties niet in de weg. "Hij heeft de vrouw nog niet bereikt," aldus de woordvoerder, "maar vertrouwt erop dat het gaat lukken. Hij is een man met een groot hart."

