Brabantse criminelen bedreigen een politiemedewerker met de dood

De doodsbedreiging komt van criminele groepen die volgens de politie al een tijd intensief en met succes aangepakt worden. “Kennelijk loopt de druk nu zo hoog op dat ze de politie gaan bedreigen”, zegt woordvoerder Enny de Wit. Ze wil niet zeggen hoe de politie de dreiging op het spoor kwam.

De politie is in gesprek met vertegenwoordigers van organisaties uit de Brabantse onderwereld. “Wie dat precies zijn, kan ik niet zeggen, maar het zijn mensen die invloed hebben binnen dat milieu. Onze boodschap was: dit gaat te ver en dit moet stoppen.”

De bedreiging kwam hard aan bij de politie-eenheid. “Dit was specifiek gericht aan één persoon, dat maakte het zo heftig. Ik heb in onze eenheid nog nooit zoiets meegemaakt.”

Bedreigingen in Brabant haalden eerder het nieuws. Greetje Bos, nu wethouder in Breda, was in 2017 officier van justitie in die stad toen ze met de dood werd bedreigd. Voormalig No Surrender-baas Klaas Otto werd ervan verdacht een aanslag op haar beraamd te hebben, maar er werd onvoldoende bewijs tegen hem gevonden.

Het werk gaat door, zegt De Wit. De betrokken medewerker is weer aan de slag. “Het kabinet heeft de taskforce Zeeland-West-Brabant net 25 miljoen euro extra gegeven om de drugscriminaliteit aan te pakken. We gaan nu zeker geen tandje terugschroeven.” Dat de dreiging uit een groep komt, maakt het wel lastig om een verantwoordelijke aan te wijzen.

‘We buigen niet’

De politie moet als instituut bedreigingen incalculeren en een reactie paraat hebben, zegt Van der Torre. “De bedreiger moet duidelijk worden gemaakt dat hij het vooral erger maakt voor zichzelf, dat er nog strenger op hem gelet wordt, vanuit de gehele politie-organisatie. En de politiemedewerker moet uiteraard goed begeleid worden door deskundigen.”

Dat de bedreigde medewerker doorwerkt, is volgens hem een belangrijk signaal. “Als iemand even stopt is dat niet erg, maar als hij of zij doorwerkt laat het wel zien: we buigen niet. Te veel beveiliging kan de bewegingsvrijheid beperken en stoppen met werken is voor veel agenten ook vervelend.”

Bedreigers blaffen wel, maar bijten zelden. Het doel van de bedreiging is vaak om het werk van de politie te beïnvloeden of om persoonlijke schade toe te brengen door alleen al de dreiging, al moet per casus worden bekeken wat er aan de hand is, zegt Van der Torre.