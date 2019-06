Botswana maakt korte metten met oude, Britse antihomowet

Een anonieme homoseksuele student, slechts bekend onder de initialen L.M., vond dat die Victoriaanse wet na 54 jaar weleens mocht worden geschrapt. Hij spande een rechtszaak aan. De staat beweerde in dit proces dat Botswana nog niet klaar was om een andere houding tegenover homoseksualiteit aan te nemen. Dat was geen sterk argument. Nota bene president Mokgweetsi Masisi zei op een politieke bijeenkomst in december dat de rechten van homoseksuelen beschermd moesten worden. “Net als die van andere burgers.”

In menig ander Afrikaans land zijn de an­ti-ho­mo­wet­ten in hun kern van Europese makelij

L.M. wees er in een geschreven verklaring dan ook op dat de samenleving in Botswana is veranderd en dat homoseksualiteit breder is geaccepteerd. Toch zijn veel andere Afrikaanse landen uitgerekend op dit punt hopeloos blijven steken in oude koloniale tijden. Zo weigerden Keniaanse rechters vorige maand koppig een anti-homowet uit 1897 te schrappen. Ook in menig ander Afrikaans land zijn de anti-homowetten in hun kern van Europese makelij. Angola, Mozambique en de Seychellen gaven Botswana recentelijk het goede voorbeeld.

Homoseksualiteit is desalniettemin in ongeveer de helft van alle Afrikaanse landen nog strafbaar. Tsjaad, Nigeria en Burundi voerden zelfs nieuwe of strengere verboden in. Wellicht steken rechters daar iets op van het vonnis in Botswana. “Iemands seksuele oriëntatie is geen fashion statement”, stelt de rechtbankvoorzitter. “Het is een kenmerk van iemands persoonlijkheid.”

