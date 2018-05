Bosnië was altijd leverancier van vluchtelingen, maar moet ze nu ineens opvangen

De afschuw is van de gezichten van twee vrouwen van middelbare leeftijd af te lezen. Ze hebben op weg naar het historische centrum van Sarajevo zojuist halt gehouden bij een parkje. Ze kijken naar twee jochies die met een speelgoedvrachtwagen in een plas regenwater plonzen. Een van de vrouwen doet haar hand voor haar mond en laat een traan. De ander geeft haar een arm en trekt haar zachtjes verder.

Normaal vergapen toeristen zich vanaf hier aan het schitterende, na de oorlog herstelde negentiende-eeuwse stadhuis van de Bosnische hoofdstad. Maar het is half mei, het is dagenlang slecht weer geweest, en nu zitten er in het centrum van Sarajevo honderden vluchtelingen in een geïmproviseerd tentenkamp. Dat wordt zo goed en zo kwaad als het kan gerund door tien vrijwilligers in wisselende samenstellingen. Overheid en hulporganisaties zijn afwezig.

Balkanroute

Het is omschakelen voor een land dat jarenlang leverancier van vluchtelingen was, maar nu ineens een bestemming is. Bosnië is een zijtak op de Balkanroute aan het worden, nu het door strenge controles en hekken steeds lastiger is vanuit Griekenland via Macedonië en Servië naar West-Europa te komen. Meer dan drieduizend migranten werden dit jaar al aangehouden nadat ze de Bosnische grens waren overgestoken, volgens de autoriteiten in Sarajevo. In heel 2017 waren dat er 754. De aantallen zijn inmiddels opgelopen tot meer dan honderd per dag.

De overheid lijkt totaal onvoorbereid op de komst van de vluchtelingen. Het enige asielzoekerscentrum van het land, op een uur rijden van Sarajevo, biedt plaats aan 165 mensen en zit allang vol. In steden op de grens met Kroatië bivakkeren honderden vluchtelingen zonder enige voorziening in de open lucht of in verlaten gebouwen.