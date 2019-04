Borstimplantaat komt met een groter risico op lymfeklierkanker

Het aantal Nederlandse vrouwen dat een vorm van kanker heeft gekregen door borstimplantaten blijkt ruim 60 procent hoger dan gedacht. Tussen 1990 en 2016 waren er 32 patiënten geregistreerd met ALCL, de zeldzame vorm van lymfeklierkanker die volgens onderzoek ontstaat door de siliconen implantaten. Dit aantal is inmiddels gestegen tot 52 gevallen, laat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd weten aan tv-programma ‘Radar’.

In reactie op de nieuwe cijfers maakt de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie bekend dat tussen april 2015 en maart 2019 ruim 60.000 implantaten zijn geplaatst. Het aantal patiënten ligt lager, omdat vooral aan beide zijden van de borsten wordt geopereerd.

Significante stijging

Ook in Frankrijk is sprake van een ‘significante stijging’, zo liet de Franse toezichthouder ANSM vorige week weten. Daar is nu bij 56 vrouwen ALCL vastgesteld.

De afgelopen maanden is er na onderzoek door het internationale journalistenconsortium ICIJ veel onrust ontstaan over de veiligheid van borstimplantaten. De vraag is hoe groot het risico is op ALCL en diverse auto-immuunziekten. De vraag die daarop volgt, is: wat is een aanvaardbaar risico?

Tot nu toe halen wetenschappers en chirurgen het recente grote onderzoek aan dat vorig jaar verscheen in de Journal of the American Medical Association. Dat onderzoek van het Nederlandse BIA-ALCL-Consortium, waarin diverse klinieken samenwerken, gaat nog uit van een risico van 1 op de 7000 als een vrouw met implantaten de leeftijd van 75 jaar bereikt. Die berekening is gemaakt op basis van de 32 bekende gevallen. Nu er 20 zijn bijgekomen, zal het berekende risico ook stijgen. Mogelijk volgt op termijn een nieuwe herberekening.

Frankrijk heeft het zekere voor het onzekere genomen en vorige week de borstimplantaten van zes fabrikanten verboden. In hun advies schrijven de Fransen dat ALCL weliswaar zeldzaam is, maar ‘waarschijnlijk tot de dood van patiënten zal leiden’.

Hoogleraar Daphne De Jong, van het Nederlandse consortium BIA-ALCL, is het niet eens met die constatering. Volgens haar is de vorm van kanker in een vroeg stadium goed te behandelen door het implantaat te verwijderen.