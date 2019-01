Bonje met de buren? Maak de afspraken zo concreet mogelijk

Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR), een van de grootste juridische dienstverleners van Nederland, ontving het afgelopen jaar 7 procent meer juridische hulpaanvragen bij burenruzies dan in 2017. Al eerder dit jaar bleek dat het aantal burenruzies toeneemt en dat er vaker een beroep wordt gedaan op buurtbemiddelaars om dit soort conflicten op te lossen. Hoe is deze toename te verklaren?

Bente London, directeur bij bemiddelingsorganisatie Beterburen, stelt dat het een gevolg is van de groeiende bevolkingsdichtheid. “Hoe meer je elkaar hoort en ziet, hoe meer overlast je van elkaar ervaart.” London noemt als voorbeeld huurders in Amsterdam die boven, onder én naast zich buren hebben.

Het onderzoek ‘Burenruzies 2018’ van Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum bevestigt dit beeld. In de Randstad gaf 26 procent van de respondenten aan ooit ruzie te hebben gehad met de buren, tegenover een kleine 10 procent in Zeeland. Van de 1800 ondervraagden zegt ongeveer een vijfde wel eens ruzie te hebben gehad met de buren.

Geluidsoverlast

Niet alleen het percentage, maar ook de aard van de ruzies is anders in steden dan in dunbevolkte gebieden, zegt de directeur van Beterburen. “In steden als Amsterdam of Rotterdam komen burenruzies vooral door geluidsoverlast. In provincies als Zeeland en Friesland gaat het eerder om problemen op het erf of een verstoorde relatie binnen het dorp.”

© Louman & Friso

De juristen van SAR die het aantal hulpaanvragen bij burenruzies zagen groeien, wijten de toename echter aan twee andere zaken. “Bij onze cliënten zien wij dat steeds minder mensen bereid zijn tot een compromis te komen”, zegt Petra van der Voort van SAR. “Hierdoor groeit het aantal burenzaken dat voor de rechter verschijnt. Het lijkt wel of we minder verdraagzaam zijn geworden.”

Een tweede reden is volgens SAR dat er weer veel beweging is in de huizenmarkt. Sinds de crisis hebben meer mensen nieuwe buren gekregen, zegt van der Voort. “Hierdoor komen de oude afspraken met de buren te vervallen. Dit leidt tot soms tot grote frustratie: de nieuwe buurman verzorgt de gedeelde heg bijvoorbeeld niet.”