Boeren India klagen over droogte, lage prijzen en zwerfkoeien

“Alle partijen beloven de boeren van alles, maar er komt meestal weinig van terecht”, zegt Chaudhary Praveen Bhartiya, Hij heeft 4 hectare land in het dorp Chahudpur, dat onder het semi-stedelijke gebied Greater Noida valt. Het ligt 30 kilometer van de grens van India’s hoofdstad Delhi. Wie hiernaartoe rijdt, maakt een rit waarin boerenvelden afgewisseld worden door torenflats in aanbouw.

Bhartiya zit voor zijn huis met vijf neven en een oom. Hij rookt een grote waterpijp. Samen hebben ze ongeveer twee weken geleden hun tarwe geoogst en moeten ze over een maand weer rijst zaaien. “We kunnen dus een paar weken goed slapen”, zegt Bhartiya met een lach.

Heilige koeien

Vóór de oogst bracht hij de nachten door in zijn veld, om zijn tarwe te beschermen tegen zwerfvee. Het is een onbedoelde bijwerking van het strenge beleid van de hindoe-nationalistische regeringspartij BJP om de heilige koeien te beschermen. Er wordt harder dan ooit opgetreden tegen slachthuizen die niet alle vergunningen hebben en tegen veehandelaren die banden met smokkelaars onderhouden.

Als ik mijn veld niet dag en nacht had bewaakt, dan zou mijn oogst zeker door de zwerfkoeien zijn opgegeten. Dat is veel boeren overkomen. Praveen Bhartiya

Het gevolg is dat de handel in vee volledig is ingestort, zelfs als het gaat om bijvoorbeeld ossen, die niet als heilig worden gezien door hindoes. Dus wanneer een koe te weinig melk geeft en een os niet langer nodig is voor werk op het land, is het onmogelijk voor een boer het beest te verkopen. Zelf onderhouden, zonder dat het inkomsten oplevert, is te duur. En dus belanden de beesten op straat. De overheid heeft wel geld vrijgemaakt voor nieuwe opvangcentra voor het vee, maar de capaciteit is tot nu toe onvoldoende.

“Het is een extra last voor de boeren”, zegt Bhartiya. “Als ik mijn veld niet dag en nacht had bewaakt, dan zou mijn oogst zeker door de zwerfkoeien zijn opgegeten. Dat is veel boeren overkomen.” Persbureau Reuters sprak eerder dit jaar al tientallen agrariërs in dezelfde regio, die om deze reden twijfelen of ze wel weer voor de BJP van premier Narendra Modi zullen stemmen.

Bhartiya’s neef Dharminder Bhati steunt de BJP nog steeds. “De overheid heeft niets fout gedaan”, zegt hij, en legt uit dat hij het beleid als toegewijd hindoe volledig steunt. “Bovendien heeft de BJP meer voor boeren gedaan dan eerdere overheden.” Als belangrijkste voorbeeld noemt hij een goedkope verzekering, waarmee landbouwers hun oogst kunnen verzekeren tegen natuurlijke tegenvallers, zoals zware regenval vlak voor de oogst.