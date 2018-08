Boekwinkels wikken en wegen: waar zetten we de nieuwe uitgave van 'Mein Kampf'?

Tot voor kort waagden boekinkopers zich er niet aan, maar dat ligt bij deze editie anders. "We hebben het ruim besteld", zegt Bertrand Maas van boekhandel Waanders in Zwolle. "Ik heb het van tevoren aan wat klanten voorgelegd, ze zeiden allemaal: ja, dat is een belangrijk historisch boek, dat moet je gewoon aanbieden." Maar de boeken krijgen niet meer dan een bescheiden plek op de geschiedenisafdeling. "We gaan het niet speciaal promoten."

Lees verder na de advertentie

In Duitsland was een nieuwe wetenschappelijke heruitgave van Mein Kampf twee jaar geleden een verkoopsucces. Uitgever Mai Spijkers van Prometheus besloot daarop om het boek ook in het Nederlands te laten vertalen, mét een uitgebreide tekstuitleg door historicus Willem Melching.

Hoewel de verkoop van Mein Kampf wegens aanzetten tot haat tot voor kort verboden was, denkt de uitgever dat het in deze vorm, ook nog begeleid door het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (Niod), geen problemen zal opleveren.

Als het goed verkoopt belandt het net als een Dan Brown of Saskia Noort op de tafel vlak bij de deur Evelijn de Jong, Boekhandel Dominicanen

Commercieel product Boekhandel De Drukkerij in Middelburg verwacht ook geen ophef, maar gaat het boek toch 'bescheiden neerleggen'. Monique Eskens: "We gaan geen torens bouwen. We hebben hier een redelijk grote, actieve Joodse gemeenschap, dit boek kan gevoelig liggen." Athenaeum in Amsterdam denkt er net zo over. Manager Dorien van der Poll: "Het komt niet op de tafels, maar in de kasten. Wie het niet wil zien, moet er niet met de neus op gedrukt worden." In Maastricht bij de Boekhandel Dominicanen zien ze dat net anders. In Nederland geldt vrijheid van meningsuiting en van drukpers, zegt teamleider Evelijn de Jong. Deze uitgave van 'Mijn Strijd' is niet bij wet verboden, dus krijgt het een behandeling als ieder ander boek. "We zien het als een commercieel product. Het komt eerst op de geschiedenisafdeling, maar als het goed verkoopt belandt het net als een Dan Brown of Saskia Noort gewoon op de tafel vlak bij de deur."

Lees ook: