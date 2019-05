Boeing: er zaten fouten in vluchtsimulatiesoftware 737

,,Boeing heeft de vluchtsimulatiesoftware verbetert en exploitanten extra informatie gegeven om er zeker van te zijn dat de ervaring gelijk is aan de verschillende omstandigheden in de lucht” laat de vliegtuigmaker weten over het meest recente probleem rondom de 373 Max 8. De fouten zijn volgens Boeing inmiddels gecorrigeerd.

Een woordvoerder van de pilotenvakbond van American Airlines, een maatschappij die eigenaar is van meerdere toestellen, reageerde in de New York Times gepikeerd. ,,Iedere dag is er vers nieuws over iets wat niet is gemeld of is fout gegaan, of niet compleet was’”, aldus Dennis Tajer. De machines waarin piloten de gesimuleerde vluchten uitvoeren zijn niet gebouwd door Boeing, maar het bedrijf levert wel aanwijzingen voor de bouw van de cabines, naast de software, zodat oefenvluchten voor piloten zo realistisch mogelijk zijn.

Het falende alarmsysteem wordt volgens Boeing ook aangepakt. Het bedrijf was ervan uitgegaan dat alle afgeleverde vliegtuigen dit systeem hadden gekregen, maar het bleek slechts een standaardvoorziening te zijn in toestellen die een optionele sensor hadden. Deze sensor werd alleen aangebracht als de klant daarom vroeg. Maar liefs 80 procent van de 738 Max 8-toestellen blijkt geen sensor te hebben. Daardoor gaat er geen alarm af als er fouten optreden. Ondanks deze vergissing houdt Boeing vol dat de vliegtuigen veilig waren.

Bij twee ongelukken van de Boeing 737 Max, in Indonesië en Ethiopië, kwamen in totaal 346 mensen om het leven. Beide ongevallen kwamen door een softwarefout die de punt van het vliegtuig naar beneden bleef drukken. De piloten hadden een alarmlicht moeten zien in de cockpit, maar dat bleek maar bij 20 procent van de toestellen aan te gaan.

Vierhonderd Boeing 737's staan sinds half maart aan de grond, hetgeen de luchtvaartmaatschappijen die deze toestellen eerder hebben aangeschaft flinke schade oplevert. Zij bezinnen zich op manieren om deze schade op Boeing te verhalen. Ook is het bedrijf aangeklaagd door nabestaanden van de beide vliegrampen.