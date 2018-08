Bob Dylan en blote voeten in Farmsum: jongeren in actie tegen gaswinning

‘Knock, knock, knockin’ on politicians door’, klinkt uit honderden kelen bij het tankenpark van de Nederlandse Aardoliemaatschappij (Nam) in Farmsum. Actievoerders uit verschillende Europese landen hebben zich daar verzameld om een vuist te maken tegen de gaswinning, die aardbevingen veroorzaakt.

Ook zijn ze tegen de winning van fossiele brandstoffen in het algemeen, door grote bedrijven zoals Shell. En dus versperren ze de toegang tot het park waardoor vrachtwagens met giftig aardgascondensaat niet verder kunnen rijden. En zingen ze mee met Harry Loco, die op het podium staat in een veelkleurig shirt en op blote voeten.

Op het actieterrein zijn sowieso veel blote voeten. Net als dreadlocks, witte pakken waarop teksten zijn geschreven, pruiken, schmink. Veel actievoerders hebben hun gezicht bedekt met sjaals, maskers of hoofddoeken, want ze willen niet herkenbaar in beeld of met hun naam in de krant.

Een meisje van een jaar of twintig wiegt, eveneens blootsvoets, mee op het refrein. Ze heeft haar ogen gesloten, draagt een groene haarband en heeft een gelukzalige glimlach.

Het voelt eenzaam

De actievoerders komen, veelal per fiets, uit regio’s die zelf te maken hebben met gaswinning-achtige praktijken en de gevolgen daarvan. De Engelse Patricia Smith is al oma, maar laadde met liefde de fiets op de veerboot om hier in Groningen actie te voeren. Haar geliefde graafschap Surrey kampt sinds kort met aardbevingen, vermoedt wordt dat die komen door olie- en gasboringen. Heeft ze zelf schade aan haar woning? "Not yet", zegt ze, met de nadruk op yet.

“Het gaat om een basaal recht", zegt ze. “Het recht dat mensen hebben om niet uit hun huizen gejaagd te worden door de gieren die cirkelen rond de stervende lichamen van de planeet.’’ Gejuich is haar deel.

Ze is enorm geraakt door de schade die Groningers lijden, vertelt de rozeharige Smith als ze even later weer naast het podium staat. Door de bureaucratie waar ze mee vechten. De angst. Het voelt soms wat eenzaam, zegt ze, om alleen in je eigen gebied te opereren. De saamhorigheid en solidariteit hier in Farmsum inspireren haar. En bovendien, zegt ze: het gaat ook om het grotere plaatje. Niet om Groningen of Surrey, maar om de toekomst van de planeet. Trots toont ze haar t-shirt: ‘Let’s make this planet great again.’